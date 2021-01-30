LGBTİ'li alçaklara bir tepki de Temel Karamollaoğlu'ndan: 'Bu çirkin provokasyonu esefle kınıyorum'

Boğaziçi provokatörlerinden LGBTİ'li sapkınların. Kabe-i Muazzama'ya yönelik alçakça hakaretine bir tepki de Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan geldi.

'Bu ahlaksızlığı kabul etmemiz mümkün değil'

'Kabe Kutsalımızdır' hastaghi ile twitter hesabından paylaşımda bulunan Temel Karamollaoğlu, şunları söyledi: "İnanan insanların kıblesi ve en mukaddes değerlerinden birisi olan Kabe-i Muazzama'ya karşı yapılan ahlaksızlığı kabul etmemiz mümkün değildir. Değerlerimize saygısızlığı fikir özgürlüğü olarak göremeyiz. Bu sebeple bu çirkin provakasyonu esefle kınıyorum."