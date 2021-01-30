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Gündem LGBTİ'li alçaklara bir tepki de Temel Karamollaoğlu'ndan: 'Bu çirkin provokasyonu esefle kınıyorum'
Gündem

LGBTİ'li alçaklara bir tepki de Temel Karamollaoğlu'ndan: 'Bu çirkin provokasyonu esefle kınıyorum'

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Boğaziçi'ndeki LGBTİ'lilerin haddi aşan 'Kabe' provokasyonuna tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-30 21:28:00 -
LGBTİ'li alçaklara bir tepki de Temel Karamollaoğlu'ndan: 'Bu çirkin provokasyonu esefle kınıyorum'

Boğaziçi provokatörlerinden LGBTİ'li sapkınların. Kabe-i Muazzama'ya yönelik alçakça hakaretine bir tepki de Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan geldi.

'Bu ahlaksızlığı kabul etmemiz mümkün değil'

'Kabe Kutsalımızdır' hastaghi ile twitter hesabından paylaşımda bulunan Temel Karamollaoğlu, şunları söyledi: "İnanan insanların kıblesi ve en mukaddes değerlerinden birisi olan Kabe-i Muazzama'ya karşı yapılan ahlaksızlığı kabul etmemiz mümkün değildir. Değerlerimize saygısızlığı fikir özgürlüğü olarak göremeyiz. Bu sebeple bu çirkin provakasyonu esefle kınıyorum."

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Yorumlar

deniz

HAAA ŞÖYLE OL SENİN YERİN CUMHUR İTTİFAKI BAK ADIM DENİZ CUMHUR İTTİFAKI TÜRKİYENİN TAPUSU SENDE GEL SEVİMLİ SEMPATİK ADAM
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enes

İttifak kurduğunuz kişilere bir bakın bu ....sizleri  kim kolluyor kim kışkırtıyor sayın karamanlıoğlu.
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