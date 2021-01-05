LGBTi’den ilkokullara sızma klavuzu

Zekeriya Say İstanbul

İsveç hükümeti tarafından kurulan, Afrika, Ortadoğu ve Asya’da ağırlıklı olarak faaliyet yürüten SIDA, eşcinsel sapkınlığın ilköğretim çağındaki çocuklara kadar inmesi için Türkiye’deki eşcinsel dernekleri fonlamaya devam ediyor. KAOS GL adlı sapkın dernek, SIDA tarafından oluşturulan mali kaynakla ‘LGBTİ+ Öğrencileri Aile ve Okul Kıskacına Karşı Nasıl Korumalı?’ adlı bir kılavuz hazırladı. Eğitimcilere gönderilen 92 sayfalık kılavuz, 10 bölümden oluşuyor. Kılavuzda eşcinsel bataklığa sürüklenen bir öğrencinin Türkçe öğretmeni tarafından nasıl desteklendiği, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Atölyesi adı altında bu sapkınlıkların nasıl raporlaştırıldığı ifşa ediliyor. Birçok eğitimciye mail ve posta yoluyla gönderilen kılavuzda “Kapsayıcı Eğitim, LGBTİ+ Çocuklar Ne Yaşar, LGBTİ+ Öğrencileri Kapsamak ve Desteklemek: Neler Yapabilirsiniz, Okul Çalışmaları: Neler Yapılabilir, Öğrenciniz Size Açıldığında ve Trans Öğrencileriniz İçin Neler Yapabilirsiniz” başlıklı bölümler bulunuyor.

Bataklığa sürükleyen öğretmene övgü

Kılavuzda ismi verilmeyen erkek öğrencinin tırnaklarına oje sürdüğü, Türkçe öğretmeninin ise buna destek verip, öğrenciyi teşvik etmesinden övgüyle bahsediliyor. Sapkın çalışmada şu ifadeler kullanılıyor: “Trans erkek olarak açıldığımda 8. Sınıftaydım(…). İlk konuştuğum insan Türkçe öğretmenimdi, çünkü muhteşem bir insandı. Tavrı, konuşma şekli, ses tonu, tüm öğrencilerle ilişkisi sevgi doluydu. Bize çok güzel kitaplar önerirdi. Açıldığımda beni sakince dinledi, sonrasında da desteğini hep hissettim. O olmasaydı gerçekten çok zorlanırdım. (Trans erkek öğrenci) (Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Atölyesi, 2019)”

Öğretmenlere tavsiyeler

Bu tür sapkınlara destek olmayan öğretmenlere ilişkin ise şu talimatlara yer veriliyor: “LGBTİ+ öğrencilerin hak gasplarına uğramamaları için görünürlüklerini artırın, kendilerini ifade edebilecekleri alanları açın ve bunu eğitim ortamının doğal akışında yapın. Mesela; içinde bulunduğunuz ortamda öğrencileriniz ya da meslektaşlarınız tarafından LGBTİ+ kimliklerle ilgili bir konu açıldığında ya da bir tartışma başlatıldığında cinsel kimlik çeşitliliğinin doğallığını ve LGBTİ+ insanlara saygı duyduğunuzu açıkça ifade edin. Okulda rehberlik odasına öğrencilerinizin görebileceği şekilde LGBTİ+ kimliklerle ilgili broşürler, kitapçıklar, kaynaklar koyun. Bu ve benzeri alanları açmak için okulda kaç tane heteroseksüel, LGBTİ, trans, interseks olduğunu bilmeniz gerekmez. Öğrencilerinizin/meslektaşlarınızın cinsiyet kimliklerini, cinsel yönelimlerini tespit etmeye çalışmayın. Güvenli alan oluşturun. Kişilerin cinsel kimlikleriyle ilgili bilgi sahibi olmadan da kapsayıcı ve kabullenici olabilirsiniz.”

Mazluma yok sapkına var

İsveç hükümeti tarafından kurulan ve bir devlet kurumu olan SIDA, mazlumlara tek kuruş yardım etmezken, dünyadaki eşcinsel sapkınlara milyonlar aktarıyor. Afrika, Asya, Latin Amerika ve Avrupa’da toplam 33 ülkede faaliyet gösteren SIDA, 2020’de Türkiye’de eşcinsel sapkınlara en çok bağış yapan kurum oldu. SIDA, 1 milyon 292 bin 820 lira ile başı çekerken, AB ülkeleri geçtiğimiz yıl LGBTİ’li sapkınlara 304 bin 933 TL’lik fon desteği sağladı. Association For Progressive Communicatioans isimli Batılı STK ise 71 bin 613 bin Türk Lirası hibe ile eşcinselleri en çok destekleyen üçüncü uluslararası organizasyon oldu.