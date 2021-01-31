LGBTi provokasyonu! Üniversiteleri kıskaca almışlar



Eşcinsel sapkınlar “öğrenci kulüpleri” adı altında örgütlenerek üniversiteleri nasıl işgal ettiği bir kez daha gözler önüne serildi. Rektör ataması bahanesiyle Türkiye’nin en önemli üniversitelerinden olan Boğaziçi Üniversitesi’nde protesto eylemi kılıfıyla Kâbe fotoğrafını yere serip üzerine LGBT paçavrası yerleştiren sapkınlar, “LGBTİ Çalışmaları Kulübü” adıyla örgütlendikleri kampüs çatısı altında yıllardır her türlü rezilliğe imza atıyor.

Özgürlük ortamı istismar ediliyor

Türkiye’nin bir diğer önemli üniversitesi Hacettepe’de de aynı durum göze çarpıyor. KUİR Araştırmaları Topluluğu adı altında bir araya gelen ahlaksızlar sürüsü çok rahat bir şekilde propagandalarını gerçekleştirebiliyor. İTÜ CİNS ARI (Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Kulübü) adı altında bir araya gelen sapkınlar ordusu da çeşitli faaliyetlere imza atıyor. Genelde İslam düşmanlığını gözler önüne seren ve devlet aleyhtarlığı faaliyetlere imza atan sapkınlar, üniversitelerin özgürlükçü yapısını resmen sabote ediyor.

Yine Bilgi Üniversitesi’nde Gökkuşağı adı altında toplanan sapkınlar kulübünün tüzüğündeki şu ifadeleri kirli niyetlerini gözler önüne seriyor: “Cinsel yönelimlerin ve cinsiyet kimliklerinin farkındalığını artırmak ve görünür kılmak.” Bilkent Üniversitesi’nde de Renkli Düşün Kulübü çatısı altında birleşen eşcinseller kulüp zırhına bürünerek, sapkınlıklarının propagandasını yapıyor.

Liselere de sıçradılar

Kulüp kurmayı başaramadıkları üniversitelerde de sosyal medya üzerinden bir araya gelen eşcinseller, faaliyetlerini yürütüyor. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Eşit Şerit, Ege Üniversitesi’nde LeGeBİT, İstanbul Üniversitesi’nde RADAR, İstanbul Tıp Fakültesi’nde İÜ ARCUS, Yeditepe’de 7 Tepe 7 Renk ve Akdeniz Üniversitelerinde Pembe Caretta LGBTQ adı altında faaliyet yürüten sapkınlar gencecik dimağları zehirliyor. Haçlı ülkelerinden aldıkları destekle toplumumuzun değer yargılarını yerle bir etmeye çalışan LGBTİ’li ahlaksızlar, liselere de sızma hazırlığı yapıyor. Son dönemlerde özellikle sosyal medya üzerinden LİSELİ LGBTİ etiketiyle örgütlenmeye çalışan eşcinsel sapkınlar çocuklarımızı da ağlarına çekmeye çalışıyor.

Akit rezaleti deşifre etmişti

LGBTİ’li sapkınların, ilkokullara bile sızma girişimini Akit deşifre etmişti. “LGBTİ’den ilkokullara sızma klavuzu” başlıklı haberde şu ifadelere yer vermiştik: “AB, Alman Vakıfları, Soros ve İsveç Kalkınma İşbirliği Ajansı SIDA’nın fonladığı, Türkiye’de CHP’nin açıktan destek verdiği eşcinsel sapkınlar, şimdi de ilk ve ortaokul çağındaki çocuklarımıza kancayı taktı. KAOS GL adlı sapkın dernek, ‘LGBTİ+ Öğrencileri Aile ve Okul Kıskacına Karşı Nasıl Korumalı?’ adlı bir kılavuz hazırladı. Kılavuzda, ilkokul öğrencileri arasında eşcinselliğin teşvik edilmesi ve öğretmenlerin bu faaliyetleri desteklemesi gerektiği vurgulanıyor.”