LGBTİ dayatmasının önüne geçilmeli

Buğra Kardan İstanbul

Başını CHP’nin çektiği azgın azınlığın desteğiyle LGBT’nin toplumu her alanda kuşatmaya çalışması, dijital kanallarda ve sosyal ağlarda cirit atmaları büyük tepki çekiyor.

Ahlâki çöküntü vaat eden ve hedefinde aile müessesi bulunan sapkınların YouTube, TikTok, Instagram ve Facebook’tan yayın yapmaları infiale yol açıyor. Aile dernekleri, sık sık bu yayınların durdurulması ve gençlerin bu tuzaklardan korunması için LGBT’yle mücadeleye hız vermek gerektiğine işaret ediyor.

Bu bir operasyondur

Toplumu sapkın akımlardan korumak isteyen aile derneklerine sahip çıkan Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu da Akit’e yaptığı açıklamada homoların durdurulması çağrısı yaptı. Sofuoğlu, şunları söyledi: Sosyal ağların kontrol altına alınması sapkın ve gayri ahlâki videoların kaldırılması gerekmektedir. LGBT üyelerinin yayın yapmaları yanlıştır. Bu, nesilleri yanlış yönlendirmeye dönük operasyonudur. Devlet, vatandaşın ahlâkını korumakla mükelleftir. Devlet, sapkınların paylaşımlarını önlemek için elinden geleni yapmalıdır. Bunun adı sansür de değildir. LGBT üyelerinin seyahat, yeme içme, çalışma haklarına laf eden yok. LGBT üyelerinden birine araba vursa yardım edilmeli. Burada sorun yok. Sorun LGBT üyelerinin topluma sapkın münasebetlerini dayatmalarıdır, görünür kılmalarıdır.”

Arkasında olanlar da belli

“Birinin evinde ne yaptığına karışamayız. Ama ulu orta heteroseksüellerin de homoseksüellerin de münasebete girmelerini tepkiyle karşılaşırız. LGBT üyelerinin sosyal ağlarda sapkın eğilimlerini meşrulaştırma gayretlerine, toplum ahlâkını ve aile müessesesini tehdit etmelerine katlanamayız. Bunların çocuklarımıza ve gençlerimize devamlı sapkın, anormal hâllerini sunmaları büyük talihsizliktir. Hitler’in propagandacılarından Goebbels’in ‘Ortaya bir yalan atın, onu tekrar edin’ anlayışını biliyoruz. LGBT üyelerinin, derneklerinin de bu anlayışı takip edip nesillerimizi peşlerine takma girişimlerini görüyoruz. LGBT dayatması dünya için, ülkemiz için sıkıntılı. Bu dayatmanın ardında bulunan odaklar da belli. Rothschild ailesi LGBT’nin yanında. Rockefeller ailesi ve Elon Musk da buna sıcak bakmıyor.”

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Amaçları PKK ve FETÖ ile aynı

LGBT dayatmasının dünyada da Türkiye’de devam edeceğini dile getiren Sofuoğlu, “Mutlaka ve mutlaka homoların dijital platformlardan ve sosyal ağlardan propagandalarını yapmaları önlenmeli. Bunların da PKK ve FETÖ militanları gibi kargaşa çıkarmak olduğu bilinmeli. Bunlar tarafından botlarla, trollerle toplumu tahrik etmenin amaçlandığı unutulmamalı. Hem homolara hem de PKK ve FETÖ militanlarına küfür, hakaret içermeyen yanıtlar verilmeli. İtidalli olunmalı. Öfkeden kaçınılmalı. Sosyal ağlarda sapkınların, tahrikçilerin bu şekilde alt edilecekleri akıldan çıkarılmamalı. LGBT dayatmacıları marjinalleştirilmeli. Yeni nesillere de her şey net şekilde anlatılmalı. Toplumun homoların temel haklarıyla ilgili probleminin olmadığı vurgulanmalı. Halkın bunların kendileriyle değil, sapkın münasebetlerini medyaya servis etmelerini onaylamadığının altı çizilmeli.”