LGBT ve PKK sevdalısı Sezgin Tanrıkulu, emniyet güçlerini tehdit etti

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Teröristlerin cenazesinde ve eşcinsel sapkınların yürüyüşünde boy gösteren CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, emniyet güçlerini tehdit etti.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi’nin, 26 Haziran İşkenceye Karşı Mücadele ve İşkence Görenlerle Dayanışma Günü nedeniyle düzenlediği basın açıklamasına katıldı.

SİHA tarafından etkisiz hale getirilen teröristler için 'pikniğe giden vatandaşlar' ifadesini kullanarak Türkiye'nin sivilleri öldürdüğüne dair algı operasyonu yapan 'SİHA Sezgin', hükümetin 'işkence' yaptığına dair iftirada bulundu.

Sapkın LGBTİ'lilere destek veren Sezgin Tanrıkulu, basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Anayasal haktır. Kolluk kuvvetini bir daha uyarıyorum; bugünler geçtikten sonra kimse size sahip çıkmaz, soruşturmalar ve davalar açılır. Bu nedenle yürüyüşlere engel olmayın ve düzen içerisinde yapılmasını sağlayın”

Paylaşımında eşcinsel sapkınlarla ilgili etiketlere de yer veren Tanrıkulu, emniyet güçlerimizi tehdit etti.