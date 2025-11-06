  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

CHP’lileri kekleyen FETÖ’cü avukatın Hollanda’ya firar ettiği ortaya çıktı

İstanbul'da hareketli saatler! Silahlı saldırı son anda önlendi

“Suriyeli askerler TSK’da görev alacak” iddiasına dair MSB’den açıklama

Sahtekâr markalar ifşa olmaya devam ediyor: Lor peyniri ve zeytinyağından bakın ne çıktı?

Cumhuriyet gazetesi anketi kendi yalanlarını ortaya çıkardı! Ali Karahasanoğlu’ndan bomba yorum İşte meslek gruplarının siyasi parti tercihi!

Ünlülerin uyuşturucu soruşturmasında karar

8 yılda 434 milyon muayene

CHP liderinden gelen sözler yeni tartışma başlattı! Destici’den sert tepki gecikmedi!

CHP Bilgi İşlem Sorumlusu hakkında flaş karar

Üsküdar’da dehşet: Uyuyan kocasını, kafasına 3 litre kızgın yağ dökerek öldürdü
Aktüel LGBT savunucusu Bartu Küçükçağlayan'dan rezil ifadeler... Kadın kıyafetleriyle dolaşıyor!
Aktüel

LGBT savunucusu Bartu Küçükçağlayan'dan rezil ifadeler... Kadın kıyafetleriyle dolaşıyor!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kadın kıyafetleriyle dolaşan LGBT savunucusu Bartu Küçükçağlayan'ın katıldığı bir festivalde sarf ettiği rezil ifadeler...

Büyük Ev Ablukada adlı müzik grubunun solisti ve oyuncu Bartu Küçükçağlayan’ın, Foça'da bir festival sahnesinde sarf ettiği ifadeler kamuoyunda tepki topladı.

LGBT savunucusu Bartu Küçükçağlayan'dan rezil ifadeler

LGBT destekçisi Küçükçağlayan’ın, konser sırasında gençlere yönelik, “Çadırlarda sevişildi mi, içeri gizli içki sokuldu mu, pişman olacağınız şeyler yaptınız mı? O zaman bu bir festivaldir.” sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Festival alanında kaydedilen görüntülerin yayılması sonrası, özellikle aileler ve bazı sivil toplum temsilcileri sanatçının gençleri ahlaki değerlerden uzak davranışlara teşvik ettiğini savunarak tepki gösterdi. Küçükçağlayan’ın rezil ifadeleri, “toplumsal değerlere saygısızlık” ve “edepsizliğe özendirme” şeklinde eleştirildi. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı bu söylenim ifade özgürlüğü olduğunu savunurken, büyük bir kesim ise dini ve kültürel değerlere aykırı konuşmanın kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Portekiz: Cinsel yönelim adı altında LGBT'ye sahip çıkan rezil ülkelerden biri
Portekiz: Cinsel yönelim adı altında LGBT'ye sahip çıkan rezil ülkelerden biri

Dünya

Portekiz: Cinsel yönelim adı altında LGBT'ye sahip çıkan rezil ülkelerden biri

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

resat

avenelerini ,cengiyle ,çalgıyla, alkolle , zinayla cehenneme götüren ler,,

Maraşlı46

Adamdan olmayan bir şey istiyorsunuz. Adamda Adab, Edep ve haya yok. Olmayanı nasıl versin.
TÜM YORUMLARA GİT

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23