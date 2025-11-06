LGBT savunucusu Bartu Küçükçağlayan'dan rezil ifadeler... Kadın kıyafetleriyle dolaşıyor!

Büyük Ev Ablukada adlı müzik grubunun solisti ve oyuncu Bartu Küçükçağlayan’ın, Foça'da bir festival sahnesinde sarf ettiği ifadeler kamuoyunda tepki topladı.

LGBT savunucusu Bartu Küçükçağlayan'dan rezil ifadeler

LGBT destekçisi Küçükçağlayan’ın, konser sırasında gençlere yönelik, “Çadırlarda sevişildi mi, içeri gizli içki sokuldu mu, pişman olacağınız şeyler yaptınız mı? O zaman bu bir festivaldir.” sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Festival alanında kaydedilen görüntülerin yayılması sonrası, özellikle aileler ve bazı sivil toplum temsilcileri sanatçının gençleri ahlaki değerlerden uzak davranışlara teşvik ettiğini savunarak tepki gösterdi. Küçükçağlayan’ın rezil ifadeleri, “toplumsal değerlere saygısızlık” ve “edepsizliğe özendirme” şeklinde eleştirildi. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı bu söylenim ifade özgürlüğü olduğunu savunurken, büyük bir kesim ise dini ve kültürel değerlere aykırı konuşmanın kabul edilemez olduğunu dile getirdi.