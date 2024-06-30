LGBT rezilliğine valilik tokadı

İstanbul Valiliği, LGBT sapkınlığını savunan illegal grupların "izinsiz protesto yürüyüşü" gerçekleştirebileceği gerekçesiyle Taksim ve çevresinde olağanüstü önlemler alındığını açıkladı. Önlemler kapsamında Taksim'e çıkan yollar kapatıldı, Taksim ve Şişhane metro istasyonları ile Kabataş füniküler hattı da saat 10.00'dan sonra ulaşıma kapatılacak, bazı cadde ve sokaklarda trafik alternatif yollara verilecek.

Geçen hafta da sapkın yürüyüş gerekçesiyle Taksim ve çevresinde önlemler uygulanmış, ancak herhangi bir toplumsal gösteri olmamıştı.

İstanbul Valiliği'nce Taksim ve çevresinde alınacak önlemlere ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çeşitli illegal grupların, sosyal medya platformlarından yaptığı çağrıyla 30.06.2024 Pazar Günü, Taksim - İstiklal Caddesi bölgesinde izinsiz protesto yürüyüşü ve basın açıklaması çağrısı yapıldığı görülmüştür. Valiliğimizce, bu izinsiz organizasyonun engellenmesi amacıyla bir dizi tedbir kararı alınmıştır. Bu kapsamda 30.06.2024 Pazar günü saat 08.00 itibarıyla Taksim Meydanı, Cumhuriyet Anıtı, Gezi Parkı, İstiklal Caddesi ve ara sokaklarının Tünel Meydan’a kadar olan bölge ile Karaköy Meydan ve çevresinin araç trafiğine kapatılmasına, yaya trafiğinin ise kontrollü şekilde sağlanmasına karar verilmiştir. Öte yandan, konu kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılması ve kapanan yollara alternatif güzergahlar belirlenmesi kararı alınmıştır.

Bu çerçevede de; saat 10:00 itibariyle

ÖNE ÇIKAN VİDEO

1. SIRASELVİLER CADDESİ HOCAZADE SOKAK KESİŞİMİNDEN TAKSİM MEYDAN İSTİKAMETİNE TRAFİĞE KAPATILACAKTIR.

2. TAKSİM MEYDAN (BÜFELER ÖNÜ) – İSTİKLAL CADDESİNE BAĞLANAN YOL TRAFİĞE KAPATILACAKTIR.

3. REFİK SAYDAM CADDESİNDEN ASMALI MESCİT CADDESİNE GİRİŞ-ÇIKIŞ, ENSİZ SOKAK – İLK BELEDİYE CADDESİ KESİŞİMİ TRAFİĞE KAPATILACAKTIR.

4. BALO SOKAK- TURNACIBAŞI CADDESİ KEŞİSİMİ TRAFİĞE KAPATILACAKTIR.

5. SADRİ ALIŞIK SOKAK- ATIF YILMAZ CADDESİ TRAFİĞE KAPATILACAKTIR.

6. YENİ ÇARŞI CADDESİ, KUMBARACI YOKUŞU, TURNACIBAŞI CADDESİ, MEŞELİK SOKAK VE SADRİ ALIŞIK SOKAKTAN İSTİKLAL CADDESİNE GİDİŞ İSTİKAMETİ TRAFİĞE KAPATILACAKTIR.

7. YENİ ÇARŞI CADDESİ -İSTİKLAL CADDESİ KEŞİSİMİ, İSTİKLAL CADDESİ İSTİKAMETİ TRAFİĞE KAPATILACAKTIR.

8. TAKSİM TÜNEL GİRİŞİNDEN İSTİKLAL CADDESİ İSTİKAMETİ TRAFİĞE KAPATILACAKTIR.

9. TAK-I ZAFER CADDESİ TRAFİĞE KAPATILACAKTIR

ALTERNATİF YOLLAR

1. İNÖNÜ CADDESİ

2. TARLABAŞI BULVARI

3. REFİK SAYDAM CADDESİ

4. MECLİS-İ MEBUSAN CADDESİ"