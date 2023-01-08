LGBT lobisinin en tehlikeli yapılanması 'Müslüman feministler'! Anayasa değişikliğine karşı çıktılar
Kamuoyuna kendilerini 'Müslüman feministler' adı ile pazarlayan Havle Kadın Derneği, AK Parti tarafından hazırlanan başörtüsü kapsamındaki Anayasa değişikliğini, LGBT karşıtı olduğu gerekçesi ile kabul etmediklerini açıkladı.
Yeniakit.com.tr
LGBT lobisinin Türkiye'deki en tehlikeli oluşumlarından kendilerini "Müslüman feministler" olarak tanıtan Havle Kadın Derneği, sapkınlık propagandasını sürdürüyor.
Dernek tarafından yapılan basın açıklamasında AK Parti iktidarının başörtüsü kapsamında hazırladığı Anayasa teklifi hedef alındı.
Anayasa değişik teklifi, dernek tarafından yapılan açıklamada, "laikliğe aykırı ve LGBT karşıtı" şeklinde tanımlandı.
Havle Derneği; İsviçre, Almanya, Hollanda, Fransa ve İsveç gibi ülkelerden fonlanan LGBT derneklerinin arasında yer alıyor.