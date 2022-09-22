LGBT lobisi her yolu deniyor! “Müslümanlar uyanık olmak zorunda”

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Garanti Bankası ve BAYER öncülüğünde Türkiye’de seminer vermesi planlanıp, kamuoyu tepkisinden sonra iptal edilen sapkın eşcinsel sözde imam ile Müslümanları hedef alan LGBT lobisi, Almanya’da kurduğu derneklerde de skandal eylemlere imza atıyor.

Berlin’deki bir dernekte kaydedilen görüntüler, LGBT lobisinin Müslüman gençleri zehirlemek için her yolu denediğini gözler önüne serdi. Fotoğraf karesinde, LGBT derneğinin mescidinde, eşcinsel sapkınları temsil eden paçavranın olduğu görülürken, namaza uygun olmayan kılık-kıyafet ile kadın bir kişinin namaza imamlık etmesi dikkat çekti.

"Müslüman aileler uyanık olmak zorunda"

Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı Kürşat Mican da, yaşanan gelişmeler üzerine önemli uyarılarda bulundu.

‘Müslüman LGBT’liler Derneğini’ ve imamlıkla alakası olmayan bir şarlatanı, ajanı ‘Eşcinsel İmam’ diye dini ibarelerle tedavüle soktular. Almanya Berlin’de eşcinseller güya cami yapmışlar. Gençlerin beynini yıkıyorlar maalesef. İslam’da sanki bu fiil yasak değilmiş, helalmiş gibi göstermeye çalışıyorlar. Bir de açık saçlı bir kadın imamlık yapıyor. “ diyen Mican, Müslüman ülkelerde eşcinsel sapkınlığı meşrulaştırmak için çabalarına dikkat çekti:

Herkes çok iyi biliyor ki; eşcinsellik geçmiş dinlerde de haramdı! İslam’da asla eşcinsellik yoktur! Dinimize göre açıkça haram kılınmış bir şeye helal diyen İslam’dan çıkar. Müslüman kalamaz.

Bütün dünyaya rahatça yaydıkları ahlaksızlıkları Müslüman toplumlarda yaymakta başarılı olamıyor, duvara tosluyorlar! Bu direnci kırmak için her türlü oyunu dolaşıma sürdüler. Bu yüzden sanki İslam’da eşcinsellik serbestmiş gibi derneklerine, camilerine, sözde imamlarına eşcinsel sıfatı koyarak çocuklarımıza algı yapıyorlar!

Kürşat Mican, dindarları şöyle uyardı: Müslümanlar hedefte! Müslüman aileler uyanık olmak zorunda. Çocuklarımıza daha fazla sahip çıkmalıyız.