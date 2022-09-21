LGBT-İ illetine zillet sponsor!

Oğuzhan Gültekin Ankara

Türkiye’nin aleyhine olacak her türlü girişimde ön planda yer alan zillet paydaşları ve para baronları, şimdi de eşcinsel sapkınlığın propagandasını yapmak için bir araya geldi. Fransa’da kurduğu sözde ‘Müslüman LGBT’liler Derneği’ ile eşcinsel sapkınlığı mütedeyyin kesime şirin göstermeye çalışan ve kendisini ‘Eşcinsel İmam’ olarak lanse eden Dr. Ludoviç Mohamed Zahed’in, konferans adı altında İstanbul’da LGBTİ propagandası yapacağı ortaya çıktı. 7-11 Kasım’da Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleşecek sapkın etkinliğin, sponsorlarının ise Koç Holding’e ait Arçelik ile Eczacıbaşı, Garanti Bankası, Bayer firması ve Ciner Holding’e bağlı Habertürk ile Show TV oldukları tespit edildi.

Ekrem'in eşi de konuşacak

Kürsel emperyalistlerin yerli işbirlikçileri tarafından fonlanan etkinliği, CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı ve aile dostu Necati Özkan’ın eşi Pelin Özkan’ın Genel Müdürlüğünü üstlendiği Media Cat Ajansı düzenliyor. Türk aile yapısını ve toplumun ruh kökünü hedef alan Lutiliği meşrulaştırmaya yönelik sapkın etkinliğe, eşcinselliği ‘özgürlük’ olarak nitelendiren ve İBB Başkanlığı koltuğuna oturduğunda ilk icraatı ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi’ kurmak olan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu da konuşmacı olarak katılıyor. First Lady İmamoğlu, daha önce de sözde 3. sınıf çocuklar için yayınlanan ve her satırı pedofilik içerik barındıran Fransız Brigitte Labbé’ın ‘Çıtır Çıtır Felsefe’ isimli kitabının tanıtımını yaparak büyük bir rezalete imza atmıştı.

Zillet tam kadro katılacak

Ayrıca, saf zihinleri idlal etmeye yönelik rezil etkinlikte, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Yazar Levent Gültekin, Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emin Ekmen ile Ahmet Davutoğlu’nun Danışmanı Hatem Ete’nin konuşma yapması bekleniyor. Lutiliği meşrulaştırmaya yönelik skandal etkinliğe kamuoyundan tepkiler çığ gibi yükselirken, Müslümanlar konferansın iptal edilmesi ve Dr. Ludoviç adlı sapkının ülkeye alınmaması için çağrılar yapıyor.