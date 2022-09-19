LGBT-İ dayatmasına asla geçit vermeyiz

Taha Emre Özdemir İstanbul

Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu öncülüğünde düzenlenen Büyük Aile Yürüyüşü 150’ye yakın STK ve on binlerce vatandaşın katılımı ile İstanbul Fatih’teki Saraçhane Parkı’nda düzenlendi. “Aile ve neslimizi tahrip planlarına sessiz kalma-çocuklarımızı korumak için yürüyoruz” sloganıyla başlayan eylemde, “Onur yürüyüşü öyle değil böyle olur”, “Anne, baba, evlat hep birlikte mutlu yarınlara”, “Torunlarının yaşam hakkını almaya çalışanlara dur de”, “Aileye savaş açanlara geçit vermeyeceğiz”, “İnsanlık ve çocuklar için LGBT-İ dayatmasına dur de”, “Cinsiyetsiz toplum projesine dur de”, “Aile hedefte başını çevirme”, “LGBT-İ kirli elini çocuklarımızın üzerinden çek” yazılı pankartlar taşındı.

Küresel dayatmaya hayır!

Yürüyüşe katılan oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, “Ailenin kutsallığının altını çizmek istiyoruz. Çocuklarımızın bizim için çok önemli olduğunun altını çizmek istiyoruz. Aileyi kaybetmek istemiyoruz. Geleneklerimizi kaybetmek istemiyoruz. Küresel bir dayatmaya hayır diyoruz. Tek amacımız aileyi korumak” dedi. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Meltem Ayvalı, “LGBTİ dayatmasını topraklarımızdan kovacağız” diye konuştu. LGBT karşıtı konuşmalar sırasında sık sık ‘Tekbir’ sesleri duyuldu. Saraçhane Parkı’nda buluşan on binler, Saraçhane’deki konuşmaların ardından Beyazıt Meydanı’na yürüdü. Etkinliğe, yazarımız Prof. Dr. Sefa Saygılı, yazar Tuğrul Salman ile sunucu-yazar Abdurrahman Uzun ve eski mankenlerden Tuğçe Kazaz da destek verdi.

Küçük çocuklar meta yapılıyor

Beyazıt Meydanı’nda konuşan Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı Kürşat Mican ise, şunları dile getirdi: “Biz hiçbir nefret söyleminde bulunmadık. Biz LGBT dayatmasına karşı duruyoruz. Tek bir insanın kılına zarar gelsin istemeyiz. Tek isteğimiz insan neslinin var oluşunu tehdit eden bu propagandaya dayatmaya dur denmesi, tehlikenin farkında mıyız? Okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocuklar çizgi film üzerinden hedef alınıyor. Gençlerimizin zihinleri dizilerdeki LGBT propagandalarıyla bulandırılıyor. Vahametin farkında mıyız? Cinsiyeti değiştirilmiş çocuk mankenler podyumlara çıkartılıyor. Talebimiz toplumumuz temeli olan ailemizin, çocuklarımızın LGBT propaganda ve dayatmalarından korunması için devletimizin gerekli tedbirleri almasıdır.”

HDP’den LGBT’ye destek

Öte yandan, PKK’nın siyasi kanadı HDP, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Saraçhane’deki aile yürüyüşünü hedef alarak sapkınların yanında saf tuttu. Daha önce de birçok LGBT yürüyüşüne destek veren HDP’nin yaptığı açıklamada, “LGBTİ+’ları hedef gösteren “ Saraçhane Mitingi” bir nefret suçu organizasyonudur” denildi.

Diğer yandan, Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD) de, protestonun iptali için İstanbul Valiliği’ne başvuru yaptıklarını açıkladı. Sapkın destekçisi derneğin açıklamasında, siyasi partilere mektup gönderildiği de belirtilerek, “Yaşanan hedef göstermeler, nefret söylemleri ve tüm bunları yaygınlaştırmak adına düzenlenen yürüyüşe karşı tüm siyasi partileri LGBTİ+’larla dayanışmaya ve sürecin takipçisi olmaya çağırıyoruz” ifadeleri yer aldı. Bu arada, Büyük Aile Yürüyüşü’nü provoke etmek için bölgeye gelen LGBT’liler ise, vatandaşlar tarafından yuhalanarak alandan uzaklaştırıldı.