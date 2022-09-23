LGBT dili kullanan Aile Bakanı Derya Yanık'a tepkiler çığ gibi büyüyor: Hangisi nefret söylemi?

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LGBT dayatmasına karşı kamuoyunda yoğun tepkiler sürerken sessiz kalan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 5 gün sonra ailenin korunmasını talep eden vatandaşları hedef aldı. LGBT'li sapkınların yürüyüşlerindeki nefreti görmezden gelen Bakan Yanık, olaysız düzenlenen "Büyük Aile Buluşması"nı diline dolayarak "nefret söylemi" olarak nitelendirdi.

Çok sayıda vatandaşın yanı sıra gazeteciler, siyasetçiler, yazarlar ve sivil toplum kuruluşu yöneticileri Yanık'ın skandal açıklamasına tepki gösterdi.

İşte Bakan Derya Yanık'ın LGBT savunması yapmasına gelen tepkilerden bazıları...

Yazar Sibel Eraslan: Devlet aileyi suç örgütü olarak görüyorsa, evlilikleri niçin yasaklamıyor?

Eşcinsellere yönelik işlenmiş cinayetleri göstererek, Aile Yürüyüşü yapanları nefret söylemi ile işaretlemek, aileleri potansiyel suçlu ilan etmektir… Devlet aileyi suç örgütü olarak görüyorsa, evlilikleri niçin yasaklamıyor?

Kadının kadın, erkeğin erkek, çocuğun çocuk, ailenin aile olarak sürdüğü yaşama tarzı, “nefret söylemi” değil, insanın varoluş hakkıdır.

Cinsiyetin; biyolojik ve doğal olduğunu kabul etmeden, sadece “psikoloji”dir dediğinizde, cinsel kimlik kargaşasının yolunu açıyorsunuz, devreye beden mühendisliği giriyor. Ameliyatlar, hormon tedavileri, vs.. Haydi bedeni yap-boz edip yeniden kurdunuz, peki ruhu ne yapacaksınız?

AK Parti milletvekili Mehmet Akif Yılmaz: Nesillerimizi koruma refleksi sadece alkışlanır

AİLE ONURUMUZDUR!

Ailenin korunmasını haykırmak “nefret” söylemi değildir. Dünyanın en onurlu haykırışıdır.

Ülkemizin vicdanı 150 STK’nın bir araya gelerek on binlerce anne, baba ve çocukların LGBT ahlaksızlığına karşı nesillerimizi koruma refleksi sadece alkışlanır.

Gazeteci Mehmet Ali Önel: LBGT propagandası serbest, karşıt olmak nefret söylemi mi?

Aile Bakanı, LGBT karşıtı yürüyüşü nefret söylemi olarak değerlendirmiş.

İnsanların LGBT karşıtı olması ile nefret söyleminin ne ilgisi var!

Bakan hanım, LGBT propaganda eylemleri için ne diyor?

LBGT propagandası serbest, karşıt olmak nefret söylemi mi?

Bu nasıl bir bakış!

Gazeteci Kemal Özer: İslam'a ve Müslümanlara hakaret olarak kabul ederiz

Aile v Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstanbul’da LGBTİ sapkınlığına karşı yapılan nümayişe tepki gösterip "Nefret söylemini yanlış buluyorum" demiş

Bu sözler kendisine aitse biz bunu İslam'a ve Müslümanlara hakaret olarak kabul ederiz.

Yazar Ahmet Şimşirgil: Hangisinde nefret dili var?

Ne dostu ne düşmanı tanıyorsunuz!

Bir LGBT'lilerin, bir de "Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu" öncülüğünde düzenlenen Büyük Aile Yürüyüşü'nün diline, sözlerine bak. Hangisinde nefret dili var?

Hâlâ İstanbul Sözleşmesi'nin hazımsızlığını yaşıyorsunuz!!

Aktivist Tuğçe Kazaz: Sapkın lobilerin ağzıyla konuşmuşsun

Derya Yanık Saraçhane’deki aile buluşmasını nefret söylemi olarak değerlendirmiş ve kabul edemezmiş. Sn. Yanık, bireyler asla hedef alınmadığı halde alınmış gibi hedef saptırmışsın ve adeta bu sapkın lobilerin ağzıyla konuşmuşsun. Asıl senin bakanlığın kabul edilemez, züldür!

Gazeteci Abdurrahman Dilipak: Zatı alilerinizin gül hatırı için Kur'an-ı Kerim'i mi sansürleyeceğiz?

Derya Yanık'a en güzel cevap: Euzubillahimineşşeytanirraciym! Bu bir nefret söylemidir hanımefendi. Şeytan ve onun dostlarından nefret ediyoruz. Zatı alilerinizin gül hatırı için Kur'an-ı Kerimi mi sansürleyeceğiz. Sahi siz AK Partinin aile bakanıydınız değil mi.

AK Partili bir kardeşimiz (AKP'li değil) diyor ki, bu sözlerden dolayı hiç bir LGBT'li size oy vermez, ama bu sözlerinizden dolayı size oy vermeyecek çok Müslüman var. AK Parti vitrininde sizin gibiler olduktan sonra, sandıkta boyunuzun ölçüsünü alırsınız.

Ben her türlü Şeytani söz ve eylemden, fuhşiyattan, cinayetten, hırsızlık, yolsuzluk, gasb, torpil, rüşvetten, kumardan, riba’dan, yalancılardan, müfterilerden, bunları yapanlarla dost olanlardan nefret ediyorum. Nefret etmekle kalmıyor, onlarla mücadele ediyorum.

Hergün bir Müslüman, belki yüz defa “Euzü billahimineşşeytanirraciym” der. Bu bir nefret söylemidir birilerine göre. Şeytandan, onun peşinden gidenlerden, o satanist pedofililerden, kapitalist, faşist, komünist, Siyonist ve hertürlü zalimden, onlara alkış dağıtanlardan,

Global resetçilerden, plandemi çetesinden nefret ediyorum. AK Parti içindeki FETÖ’nün zihniyet ikizi AKP’lilerden ve onların papatyalarından, Birilerinin pozitif ayırımcılık uyguladığı Fahişe ve türevlerinden ve onların hamileriden NEFRET EDİYORUM!

Hadi o zaman tüm camileri, havraları, kiliseleri cezaevine çevirin. Çünkü bütün dinler Şeytanı ve onun peşinden gidenleri lanetler. Cuma günü, Cuma namazı öncesi bu açıklama, nasıl bir şey!

Kamuoyu aileyi hedef alan sapkınlığa tepki gösterirken sessiz kaldı

Akit TV sunucusu Yusuf Ozan Demir'in "Hafta başından beri ülke gündemine LGBTİ tartışmaları damga vururken Aile Bakanı Derya Yanık sessiz kalmayı tercih etti." yorumunu alıntılayan Dilipak, şu ifadelerde bulundu

"Ve şimdi konuştu. Bu defa, "sessiz kalsaydı" diyoruz. Peki bu giderse ve gelen gideni aratırsa ne olacak. Başörtülü biri gelip, daha radikal de olabilir. Bu gidiş nereye!"

AK Parti'ye yakın derneği STK listesinden çıkarmış!

Dilipak'a açıklamalarının devamında AK Parti'ye yakın Hukukçu Kadınlar Derneği'nin Bakan Derya Yanık tarafından dışlandığını da sözlerine ekledi.

Dilipak şu açıklamalarda bulundu:

Cevabını arayan bir soru, bir Avukattan:

Aile Bakanı Av. Derya Yanık göreve atandığı 2021 Mayıs ayından beri Hukukçu Kadınlar Derneğini Aile Bakanlığının STK listesinden çıkardı. 16 aydır Aile Bakanlığının hiçbir Toplantısına davet edilmediğimiz gibi,

Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığıyla eşgüdümlü yapılan Aile, Kadın, Çocuk vb konularda yapılan hiçbir toplantıya da davet edilmiyoruz. Üyesi Avukatlar olan, yani kendi meslektaşlarının kurduğu, HUKAD Derya Yanık tarafından dışlandı, protokol listesinden çıkarıldı.

Ama LGBT+Q grubuna destek veriyor. Bu kişi Partimizin kabinesinde Bakan olarak görev yapıyor. 2023 Seçimlerini nasıl kazanacağız bilmiyorum gerçekten.

İlahiyatçı Dr. İhsan Şenocak: Aileyi korumak için kurulan bir bakanlığın başında bulunan bir ismin...

Aileyi korumak için kurulan bir bakanlığın başında bulunan bir ismin, milletin ahlaksız oluşumlara karşı aileyi koruma refleksine “nefret söylemi” demesi, zalimi mazlum, mücrimi masum gösterme ameliyesidir. Böyle bir anlayışla ne aileyi, ne istiklali ne de istikbali koruyabiliriz.

Araştırmacı İhsan Aktaş: Bizde ne çok heveslisi varmış

LGBT Yürüyüşü hakkında hiç yazmamıştım. Aileyi korumak gibi bir amacı vardı.Bu yürüyüş için ideolojisi kalmamış, ancak beden üzerinde özgürlük naraları atan solcular ''nefret söylemi'' ifadesini kullandı. Onlar kullanmasına kullandı da, bizde ne çok heveslisi varmış.

Gazeteci Yaşar Yavuz: Nefretimiz var ama o bataklığa sürüklenen LGBT'cilerle değil!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstanbul'da LGBT dayatmasına karşı yapılan yürüyüşe “nefret söylemi” demiş.

Evet nefretimiz var ama o bataklığa sürüklenen LGBT'cilerle değil!

O lanet olası fiil ve onların arkasındaki küresel güçlerle sorunumuz var.

Hem de çok!

AK Partili Metin Külünk:

LGBT, eşcinsellik, pedofili zoofili, anarşizm, insanlığa diktatörce dayatan 'Ateşin Çocukları' insan doğasına saldırmaktadır.

Hak ve özgürlükler kavramının arkasına saklananlar, İNSANLIĞIN DOĞASINA KARŞI NEFRET SUÇU İŞLİYOR.