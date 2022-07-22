LGBT destekçisi kahve firmasına bir tepki de Mil-Diyanetsen'den!

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Dünyada 30 ülkede altı bine yakın şubesi bulunan kahve zinciri Starbucks eşcinsel evlilikleri desteklediğini duyurarak, bu kapsamda yapılan tüm çalışmalara katkı sunduğunu duyurdu. Gezi iddianamesinde yer alan raporlara göre Kavala’nın yönetim kurulu üyesi olduğu Açık Toplum Vakfı, LGBT’lilerle ilgili çalışmalar yapan dernek ve vakıflara 1 milyon 384 bin 380 TL para aktarmıştı. Osman Kavala'dan sonra Starbucks da LGBT örgütlerine 1 yılda 700 bin dolar destek verdiğini açıkladı.

Konuya ilişkin Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül yaptığı açıklamada, “Rusya Federasyonu’nda ‘eşcinsel propaganda yasası’ yürürlüğe girdi. Bu yasaya göre Rusya'da ‘eşcinsellik propagandası’ yasaklandı ve tüm güvenlik birimleri LGBT gruplarını engellemekle yükümlü kılındı. Mil Diyanet Sen soruyor: ABD, Avrupa Birliği ülkeleri ve dünyaca ünlü dev şirketler tarafından milyon dolarla fonlanan LGBT dernekleri hakkında başlatılmış bir inceleme var mı? Bu dernekler kendilerine aktarılan milyon dolarla hangi çalışmaları ve faaliyetleri yapmışlardır? Başta Twitter olmak üzere tüm sosyal medyayı kontrol altında tutan bu dernekler bu gücü nereden almışlardır? Aile ve gençliği ifsat ederek en iğrenç ahlaksızlığı meşru gibi gösteren bu dernekler ne zaman kapatılacak? Daha neyi bekliyorsunuz? Mil Diyanet Sen bu konunun sonuna kadar takipçisi olacaktır. LGBT derneklerinin kapatılması ve tüm faaliyetlerinin yasaklanması için İçişleri Bakanlığı’na verdiğimiz dilekçeler neden işleme konulmuyor? Tüm bu iddialar neden araştırılmıyor?” ifadelerini kullandı.