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Ekonomi LG ve Hyundai'den iş birliği
Ekonomi

LG ve Hyundai'den iş birliği

LG Electronics ve Hyundai Motor iş birliğiyle hayata geçirilen IONIQ Konsept Kabin tanıtıldı - LG Electronics'in Kurumsal Tasarım Yönetim Merkezi Başkanı Lee Chul-bae: - "IONIQ Konsept Kabin'le gerçek mobilite uzmanlığını masaya getiren Hyundai ile ortaklık kurarak bu deneyimi bir sonraki seviyeye taşıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-25 09:23:27 -
LG ve Hyundai'den iş birliği

İSTANBUL (AA) - LG Electronics (LG) ve Hyundai Motor, elektrikli araçlara ev rahatlığı getirmeyi hedefleyen iş birliği kapsamında IONIQ Konsept Kabin'i tanıttı.

LG'den yapılan açıklamaya göre, iki şirketin de tüketici rahatlığı ve kişisel elektrikli araçlar konusundaki uzmanlığını birleştiren, ortak bir çaba olan IONIQ Konsept Kabin, mekanik bileşenlerinin az olması nedeniyle daha fazla iç alana sahip olan elektrikli araçların iç mekanlarından maksimum düzeyde yararlanmayı amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG Electronics Kurumsal Tasarım Yönetim Merkezi Başkanı Lee Chul-bae, LG'nin, bağlantılı araç çözümlerine büyük ölçüde dahil olduğunu belirterek, "Ve CES 2020'de, sürücülerin ve yolcuların yoldayken yanlarında evden bir parça götürmelerine olanak tanıyan kişiselleştirilmiş bir araç içi deneyimi sergiledi. IONIQ Konsept Kabin'le, gerçek mobilite uzmanlığını masaya getiren Hyundai ile ortaklık kurarak bu deneyimi bir sonraki seviyeye taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, IONIQ Konsept Kabin, mekanı gerçekten "evden uzakta bir ev" yapan bir dizi olanakla donatıldı.

Konfor ve rahatlığın ötesinde, IONIQ Konsept Kabinin en göze çarpan özelliği, aracın tavanının çoğunu kaplayan esnek OLED ekran olarak öne çıkıyor.

Arkadaki yolcular, optimum görüntüleme açısı için sezgisel el hareketleriyle ekranın kavis derecesini ayarlayabiliyorlar.

77 inçlik geniş OLED ekran, arkadaki her iki yolcunun aynı anda farklı içeriğin keyfini çıkarmasına izin vermek için bölünebiliyor.

Koltuk başlıklarındaki hoparlörler ise diğer yolcuyu rahatsız etmeyen kişisel bir ses bölgesi oluşturuyor. Ancak yenilik yalnızca aracın içine oturulduğunda görülmüyor.

Araç boşaldığında, kayan bir çubuk zemini temizliyor, kırıntıları topluyor ve dökülenleri siliyor. Aynı anda tüm mikropları ve diğer mikroorganizmaları yok etmek için aracın içini dezenfekte eden baş üstü UV LED ışıkları çalışıyor.

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