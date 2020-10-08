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Aktüel LG ile kışa temiz başlangıç
Aktüel

LG ile kışa temiz başlangıç

Yeniakit Publisher
2020-10-08 12:12:35 -
LG ile kışa temiz başlangıç

İSTANBUL (AA) - LG, küresel salgın nedeniyle temizliğe üst düzeyde önem verilen bugünlerde, tüketicileri yepyeni bir süpürgeyle tanıştırmaya hazırlanıyor.

LG Electronics'ten yapılan açıklamaya göre, LG, soğukların yavaş yavaş hissedildiği, doğanın kışa hazırlandığı bu dönemde, hem evlerini baştan aşağı temizleyerek sezon temizliği yapmak hem de pandemi nedeniyle temizliğine her zamankinden fazla özen göstermek isteyenler için "mükemmel" bir yardımcı sunuyor. LG'nin kısa bir süre içerisinde Türkiye'de satışa sunarak tüketicilere üstün temizlik sağlayacak yeni süpürgesi, uzun çalışma saatleri, ergonomik yapı ve üstün temizleme özellikleri taşıyor.

Ergonomik yapısı ile tek tuşla kolay kullanılan ve güçlü emiş gücü ile evde yardımcı olacak bu süpürgeler, özellikle uzun süre süpürmek için değiştirilebilir çift batarya ile gelecek.

En ince toz parçacıklarını bile yüzde 99 yakalayan yıkanabilir filtreleri, tek dokunuşla uzayıp kısalabilen sapı ve aksesuarlarıyla büyük küçük her eve mükemmel temizliği getirecek olan LG süpürgeler, evlerini köşe bucak temizleyip pırıl pırıl yapmak isteyenler için ekim ayının sonundan itibaren satışa sunulacak.


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