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Ekonomi LG bulaşık makineleri temizlik ve hijyen sağlıyor
Ekonomi

LG bulaşık makineleri temizlik ve hijyen sağlıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-28 10:25:23 -
LG bulaşık makineleri temizlik ve hijyen sağlıyor

İSTANBUL (AA) - LG Electronics (LG), TrueSteam teknoloji ile buharın gücünü hijyenik mutfak eşyaları sağlamak için kullanıyor.

Şirket açıklamasına göre, LG TrueSteam teknolojisi ile, kaynayan suyun yüksek sıcaklığından elde edilen buharı kullanan LG bulaşık makineleri ekstra hijyen sağlamanın yanı sıra, kurumuş yemek kalıntıları ve inatçı lekeleri temizliyor, lekesiz bulaşıklar sağlıyor. LG TrueSteam teknolojisi ile yaygın ev bakterilerini ortadan kaldırıyor ve sanitasyon döngüsünde çalıştırıldığında, gıda zehirlenmesi ile ilişkili olanlar da dahil olmak üzere bakterileri en az yüzde 99,99 oranda yok ediyor.

Bulaşık makinelerinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak kabul edilen LG QuadWash teknolojisine sahip bulaşık makineleri, Multi-Motion püskürtme kolları ve yüksek basınçlı jetler sayesinde en zorlu bulaşıkları bile ilk seferde tertemiz yapıyor. İki yerine dört püskürtme koluna sahip LG QuadWash teknolojili çamaşır makineleri, püskürtme kollarının dönme sırasında ileri ve geri hareket etmesiyle (Multi-Motion) rafların en köşesindeki bulaşıkları bile temizliyor.

Öte yandan LG, enerji ve su kaynaklarını korumaya katkı sağlayacak, daha az tüketen ürünler geliştirmeye devam ediyor. LG bulaşık makineleri sadece 9 litre suyla bulaşıkların tertemiz olmasını sağlıyor.

LG Bulaşık Makinesi sahipleri, kullanıcıların gittiği her yere giden ev asistanı ThinQ uygulaması sayesinde bulaşık makinelerini uzaktan yönetebiliyor, gerektiği durumda uzaktan servis imkanından faydalanabiliyor.

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