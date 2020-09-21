LG Brand Shop Bursa'da açıldı

İSTANBUL (AA) Türkiye yatırımlarına devam eden LG Electronics, geleceğin teknolojileri ile donatılmış LG Brand Shop'u Bursa'da hizmete aldı.

LG'den yapılan açıklamaya göre, şirket pandemi döneminde de yatırımlarına ara vermiyor.

Bursa CarrefourSA Alışveriş Merkezi'nde LG Brand Shop açarak Bursalıları premium ürünleriyle buluşturan şirketin, yeni mağazasındaki LG ThinQ deneyim alanında, birbiriyle konuşan cihazlardan uzaktan yönetilebilen beyaz eşyalara, kişisel asistan görevi gören TV’lere kadar yeni nesil teknolojiler sergileniyor.

Verilen bilgiye göre, açılışı LG Türkiye Başkanı Jeff Cheh tarafından yapılan mağazada, başta LG markalı TV, buzdolabı, çamaşır makinesi, kurutma makinesi ve bulaşık makinesi olmak üzere, klima, ses sistemleri ve hoparlörler bulunuyor.

LG ThinQ Deneyim Alanı ile de tüketiciler geleceğin teknolojileri ile buluşturuluyor.

LG Brand Shop, haftanın 7 günü 10.00-22:00 saatleri arasında hizmet verecek.