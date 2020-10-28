LG, artırılmış gerçeklik ile televizyonun evde nasıl duracağını gösteriyor

İSTANBUL (AA) - LG Electronics (LG), artırılmış gerçeklik kullanan "LG TV AR'" uygulamasıyla tüketicilerin televizyon satın almadan önce evlerinin hangi bölümünde nasıl duracağını gösteriyor.

Şirket açıklamasına göre, LG, kullanıcıların satın almayı düşündükleri LG TV'yi evlerinin hangi bölümüne yerleştirdiklerinde nasıl görüneceğini, evdeki dekorasyon ve renklerle uyumlu durup durmayacağını artırılmış gerçeklik kullanarak, evlerinden çıkmalarına gerek kalmadan gösteren "LG TV AR" uygulamasını kullanıma sundu.

Satın almayı planladıkları televizyon hakkında hem bilgi almak hem de evde nasıl duracağını görmek isteyen tüketicilerin uygulamayı indirmeleri gerekiyor. Daha sonra kullanıcıların, mağazada ürünün yanında ya da web sitesinde ürün fotoğrafı üzerinde konumlanan QR kodunu cep telefonlarına okutmaları isteniyor. Uygulamada açılan kamera ile ilgilendikleri televizyonu evlerinin farklı oda, köşe ya da duvarlarına konumlayan tüketiciler, ürünün çevresindeki eşya ve odanın planıyla uyum sağlayıp sağlamadığını görebiliyor, kendilerine en uygun alanı belirleyebiliyor.



Uygulama, Android işletim sistemi üzerinden yüklenebiliyor. Uygulama, yakında AppStore üzerinden de indirilmeye hazır olacak.



Öte yandan, LG'nin tüketicilerin hayatlarını kolaylaştıran uygulamaları arasında, Türkiye'de de yüz binlerce kullanıcısı bulunan LG ThinQ uygulaması da bulunuyor. Kullanıcıların gittiği her yere giden ev asistanı ThinQ uygulaması, LG'nin çamaşır makineleri, bulaşık makineleri, kurutucular, klimalar, hava temizleyicileri, televizyonlar ve buzdolapları dahil 32 ürününü kapsıyor. Kullanıcılar, ThinQ uygulamasındaki gerçek zamanlı izleme olanağı ile evdeki uyumlu LG cihazlarının durumunu kolayca kontrol edebiliyor, uzaktan çalıştırabiliyor ya da teknik destek alabiliyor.