Lezzet tutkunlarının gözdesi Adana'nın 'ütü tostu'

Adana'da "ütü tost" yemek isteyenlerin durağı, "Tostçu Mahmut" olarak bilinen Mahmut Kurt'un işletmesi oluyor.

İstanbul'da filmlerde bir süre figüranlık yaptıktan sonra 1973 yılında memleketi Adana'ya dönen Mahmut Kurt, seyyar tezgahta tost yapıp satmak için bir "ütü" (tost yapımında kullanılan demir aparat) ve sac aldı.

Sucuk, yumurta, domates ve bol acı pul biber ile sac üzerinde "ütü"yle tost yapan Kurt, müşterilerinin beğenisini kazanınca iş yeri açmaya karar verdi. Kurt, kendine has tarifle yaptığı "Adana tostu"nu, kebap kenti Adana'nın lezzetleri arasına eklemeyi başardı.

"Tostçu Mahmut" ismiyle sosyal medyada da ünlenen Kurt, İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirler başta olmak üzere 11 ilde 23 şube açtı.

Türkiye'deki şubelerinin ardından yurt dışına açılmaya da hazırlanan "Tostçu Mahmut", Hollanda, Almanya ve Irak'a şubelerini taşıyıp Adana'nın kendine has lezzetini farklı ülkelerde de tattırmak istiyor.

"Biz bunu 'Adana tostu' diye tanıttık"

Mahmut Kurt, 1973 yılında "ütü tost" ile başlayan serüvenini AA muhabirine anlattı.

O dönemlerde maddi durumunun iyi olmadığını belirten Kurt, "Ne yapabilirim diye düşündüm. Kendi kendime 'Bir sac ve sucuk alayım' dedim. Sucukla bir şeyler denemek istedim, ne yaptığımı ben de bilmiyordum, 'Bismillah başlayayım' dedim. Gelen geçen ne yaptığımı sordu. Tost yaptım, millet başıma birikti. Otobüs durağı vardı, koku da çıkınca herkes başıma toplandı. Yiyen beğendi, herkes 'Bana da yap' demeye başladı. Tutulduk, herkes 'Bu adam nefis tost yapıyor. Nerden buldun bu tost tarifini?' dediler." diye konuştu.

Kurt, kısa sürede ilk iş yerine taşındığını belirterek, şunları söyledi:

"Önce arkadaki dükkana taşındım. Daha sonra oradaki iş yerimden evimin altındaki dükkana geldim. Tablamı oraya taşıdım. Ondan sonra beni görenler ütü tost yapmaya başladı. Bir tost tarifi buldum, şimdi herkes bundan ekmek yiyor. Afiyetle yesinler, Allah herkesin rızkını ayrı veriyor. Ben bu işe başladığımda tutacağından haberim yoktu. Demek ki müşteriye yaptığım güzel tostla damak tadı vermişim ki herkes beni arıyor. Tostu yediğimde benim hoşuma gitmezse müşteriye vermezdim. Biz bunu 'Adana tostu' diye tanıttık."

"Bu tostu dünyaya tattırmak istiyoruz"

Hazırladığı tosta Adana şivesiyle "Acı atıyorum abi" diyerek acı pul biber attığı görüntülerle bilinen oğlu Anıl Kurt'un trafik kazasında hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşadığını belirten Mahmut Kurt, şöyle konuştu:

"Oğlum, Anıl'ım 'Ben yapayım bu işi. Babadan oğula bu işe başlayayım' dedi. Böyle böyle işi büyüttü. Bir gün fuarda tezgah açacağını söyledi. Orada organizatör Mehmet Karaca ile tanıştı. Mehmet Karaca da yardımcı oldu, kafa kafaya verdiler. Dükkanları büyüttüler. Bu tostu dünyaya tattırmak istiyoruz. Oğlumun hayali büyütmekti. Oğlumun hayalini gerçekleştirmek istiyorum. O yüzden ölene kadar devam edeceğim. Ben ölsem bile Mehmet Karaca bunu devam ettirecek. Hollanda'da anlaşma imzaladık. Nerede iş yeri açarsak açalım bereketli geliyor. Tostumuzu bir yiyen, bir daha yemek istiyor, o kadar seviyorlar."

Tost yemek için Adana'ya geliyorlar

Almanya'da tır şoförlüğü yapan Uğur Cankur, eşi Alev Cankur ile geldiği Adana'da sosyal medyada gördükleri tostu tattıklarını belirterek, "Bize de nasip oldu buraya gelmek. Farklı bir lezzet, böyle bir tat yok. Ben acıyı severim ama tadını daha iyi alabilmek için çok acılı yemedim. Çok lezzetliydi, acısını da tam tutturmuşlar." dedi.

Muhammed Zülküf Daş da arkadaşlarıyla Diyarbakır'dan İzmir'e giderken, tost yemek için Adana'ya uğradıklarını dile getirerek, "Sosyal medyadan gördük, bu lezzeti tatmadan gitmek istemedik açıkçası. Beğendik ve pişman olmadık. Bu tostu yemek için otobandan çıktık, şehir içine kadar geldik. Pişman da olmadık, lezzetli. Ellerine sağlık. Buradan İzmir'e gidiyoruz. Tosta acı atıyorlar, tost genel anlamıyla güzel." ifadelerini kullandı.

Necati Koçak da arkadaşının sınavı olduğu için Kırıkkale'den Mersin'e geldiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Mersin'den geçerken 'Adana'ya da uğrayalım tostumuzu yiyelim.' dedik. Sosyal medyada 'Acı atıyorum abi' dedikleri videolara denk geldik. O samimiyet hoşumuza gitti. Bir de farklı bir tost, onun için denemek istedik. Doymak için bir ekmekli tost yiyecektim ama yarım ekmek de bayağı doyurucuymuş. İçinde yumurta da olduğu için yarım ekmek yetti. Biraz acısı vardı, yanına ayran iyi oldu. Yumurta konsepti diğer tostlara nazaran daha farklı. Ben tadını sevdim, hoşuma gitti."