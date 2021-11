“Lezzet Şöleni Projesi”nin tanıtımı yapıldı

Elazığ’da Gastronomi ve Turizm Derneği tarafından “Elazığ Lezzet Şöleni Projesi”nin tanıtımı gerçekleştirildi.

Elazığ’da İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından desteklenen Gastronomi ve Turizm Derneği tarafından düzenlenen Elazığ Lezzet Şöleni Projesi’nin tanıtımı gerçekleştirildi. Etkinliğe AK Parti Elazığ milletvekilleri Zülfü Demirbağ ve Sermin Balık, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, kurum müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı. Bir otelde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında, Elazığ’ın yöresel yemekleri olan, Harput köfte, sırın, peynirli ekmek, taş ekmeği ve Palu tavanında aralarında olduğu 75 yemek görücüye çıktı.

Yaklaşık 6 bin yıla dayanan eşsiz lezzetleri gün yüzüne çıkarttıklarını ifade eden Elazığ Gastronomi Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Harun Seyran, "Umuyorum ki Elazığ gastronomisi Türkiye’de birinciliğini ispatlayana kadar çalışmalarımıza devan edeceğiz. Bir numara olmadan bırakmayacağız. Bize bu programı yapmakta desteklerini esirgemeyen değerli Belediye Başkanımıza ve Ticaret Oda Başkanımıza ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Elazığ mutfağı içerisinde bin 300’e yakın yemek çeşidinin olduğunu ifade eden Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan da, "Bugün burada siz değerli misafirlerimize bu çok geniş yelpazenin belki çok küçük bir kısmını sunacağız. Ama şunu belirtmeliyim ki birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bu kadim şehrin mutfağı, lezzeti ve kendine has tatları tanınırlık ve bilinirlik anlamında hepimizim ilgisini bekliyor. Ülkemizin her yeri ayrı bir güzelliğe sahip ve her yörenin lezzeti, gastronomisi yerel tat ve lezzetleri çok kıymetli. Biz bugün sizlerle farklı bir heyecan yaşıyoruz. İçişleri Bakanlığı ve Sivil Toplum İlişkileri Genel Müdürlüğü Prodes Projesiyle hazırlanan Elazığ Gastro Lezzet Şöleni 2021 Programı ile izlerin çok değerli katkılarıyla bugün Elazığ gastronomi kültürünü profesyonel ve bilimsel çalışmalar birleştirerek ulusal ve uluslararası alana taşıyacağız. Mutfak düzeni, sofra adabı, yemek zamanları, yörede yerli yetiştirilen meyvelerin saklanması, mutfak aletleri özel günlere ait yemekleri yemekle ilgili inanışları ve kendine münhasır yapısı ile Elazığ mutfağı içerisinde bin 300’e yakın yemek çeşidini barındıran bir derya gibi. Ülkemizde gastronomi alanında söz sahibi değerli hocalarımız Gastronomi Federasyon Başkanları, ünlü şeflerimiz, ulusal ve yerel gazeteciler ve gastronomi yotuberları ile bugün Elazığ’ımızın eşsiz tat ve lezzetlerini inceleyeceğiz. Orta Asya, Artuklu, Selçuklu ve Osmanlı mutfaklarından beslenen ve esinlenen saray yemeklerin bu eşsiz tatlarını bünyesinde barındıran Elazığ mutfağını ülkemize ve tüm dünyaya tanıtmak için yapılan her çalışmayı çok değerli buluyorum ve destekliyoruz" diye konuştu.