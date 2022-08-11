Lezbiyen Ebrar'dan küstah paylaşım!

Sansasyonel açıklamaları ile tartışmalara sebep olan voleybolcu Ebrar Karakurt, Zeytinli Rock Festivali'nin iptal edilmesine tepki gösterdi.

17-21 Ağustos tarihlerinde Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yapılması planlanan "Zeytinli Rock Festivali" kaymakamlık kararıyla iptal edildi.

Organizasyon şirketinin izin talebine karşılık gönderilen resmi yazıda, daha önceki festivallerde güvenlik ve asayiş sorunu olduğu belirtildi. Geçtiğimiz yıllardaki benzer konserlerde, taşkınlıklar sergilenmiş, alkol alanların insanları rahatsız eden görüntüleri medyaya taşınmıştı.

Kaymakamlığın iptal açıklamasında etkinlik için, "Halkta gelen yoğun şikayetler göz önüne alınarak toplumun huzuru, çevrenin korunması amacıyla uygun görülmemiştir" denildi. İptal kararı üzerine alkolik çevreler ile, taciz meraklılarının organize ettiği sosyal medyada itirazlar yapıldı.

Bu itirazlardan birisi de lezbiyen sporcu Ebrar Karakurt'tan geldi. Tartışmalı açıklamaları ile sık sık gündeme gelen Ebrar Karakurt paylaşımında "Geriye sadece pilavlı mevlitler kaldı" diyerek dini bir etkinlik olan mevlit üzerinden küstahlığını sergiledi.