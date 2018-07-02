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Leyla'yı arama çalışmaları sürüyor

Ağrı'da, 18 gün önce, Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü kaybolan Leyla Aydemir'i (4) arama çalışmalarına, sabah saatlerinde tekrar başlandı.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 13:21
Leyla'yı arama çalışmaları sürüyor

Merkeze bağlı Bezirhane köyünde, 15 Haziran sabahı kaybolan Leyla Aydemir'i arama çalışmalarına sabah erken saatlerde tekrar başlandı. İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, AFAD ve sağlık ekipleri ile JAK timinin ve korucuların katıldığı aramalarda, kadavra arama köpeği 'Mavi' de kullanılıyor. Batman'dan gelen avcıların dün akşam ayrıldığı Bezirhane köyünü defalarca arayan ekipler, çalışmaları çevre köylere taşıdı. Leyla'yı arama çalışmalarını sürdüren Van AFAD ekipleri, bugün de çalışmalarını sürdürüyor.

Ekip amiri Faysal Işık, her yeri en ince ayrıntısına kadar aramaya devam ettiklerini belirterek, "Her gün yeni bir heyecanla aramalarımızı sürdürüyoruz. Umarım, emeklerimiz boşa çıkmaz ve Leyla'ya sağ salim ulaşırız" dedi.

Ekiplerin insanüstü çabalarla torununu aradığını belirten Zeki Aydemir ise birkaç gün önce Kars'a gidip, kendisini 'hoca' olarak tanıtan biriyle görüştüğünü söyledi. 'Hoca'nın, Leyla'nın olabileceğini söylediği bir evde de arama yapıldığını anlatan Aydemir, şunları kaydetti: 

"'Hoca', Leyla'nın Kars'ın bir köyünde tutulduğunu söyledi. Güvenlik güçleri ile birlikte 'hoca'nın söylediği köydeki eve gittik; ancak ev boştu. Artık kimseye inancım kalmadı. Bazı vicdansızlar bizimle dalga bile geçiyor. Kafayı çeken gecenin bir yarısı beni arayıp, 'Kızınız burada, şurada' diyor. Şaşırmış durumdayım. Artık telefonlarıma cevap vermek istemiyorum; ama bu kez gerçekten arayan olur, diye korkuyorum. Ne yapacağımızı şaşırdık. Allah öyle bir acıyı kimseye yaşatmasın."

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 13:21
  1. Batman
  2. Van
  3. Kars
  4. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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