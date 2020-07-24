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Aktüel

Lexus 2021 Tasarım Ödülleri başvurularını almaya başladı

Yeniakit Publisher
2020-07-24 15:13:13 -
Lexus 2021 Tasarım Ödülleri başvurularını almaya başladı

İSTANBUL (AA) - Lexus, geleceğin tasarımcılarını desteklemek adına düzenlediği Lexus Tasarım Ödülleri’nde 2021 başvurularını kabul etmeye başladı.

Lexus açıklamasına göre, Lexus Tasarım Ödülleri’nde 2021 başvuruları kabul edilmeye başlandı.

Bu yıl 9. kez düzenlenecek yarışmanın sonuçları pandemi sebebiyle 1 Eylül'de açıklanacak. Ödüller için tasarımcıların özgün eserleri bekleniyor.

Açıklamada verilen bilgilere göre, her katılımcıdan tasarımlarını, "İhtiyaçları Önceden Bilmek", "Yenilikçilik" ve "Cazibe" olmak üzere Lexus markasının üç ana prensibiyle birleştirmesi bekleniyor.

2021 ödülleri için sonbaharda açıklanacak jüri üyeleri; tasarımcılar, akademisyenler ve yorumculardan oluşacak. Tüm katılımcılar arasından altı finalist belirlenecek ve fikirlerinin prototipe çevrilmesi adına bütçe desteği sağlanacak.

Prototip üretme aşamasında ise finalistler dünya çapında tanınan tasarımcılardan mentorluk alacak. Ardından finalistler arasından Grand Prix kazananı açıklanacak.

Lexus Tasarım Ödülleri her zaman olduğu gibi tüm yetişkin tasarım profesyonellerine, öğrencilere ve tasarım tutkunlarına açık olarak gerçekleştirilecek. 2021 yılında da başvurular arasında endüstriyel tasarımdan, mimariye, teknolojiye, modaya, mühendisliğe ve iç mekan tasarımlarına kadar geniş bir yelpaze olması bekleniyor. Başvurular 11 Ekim 2020 tarihine kadar kabul edilecek.

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