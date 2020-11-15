Lewis Hamilton, İstanbul'da ikinci kez galip geldi

İSTANBUL (AA) - Formula 1'de 2020 sezonu şampiyonluğunu ilan eden Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Türkiye Grand Prix'sinde ikinci kez galip geldi.

Daha önce 2010 Türkiye Grand Prix'sinde birinci olan Hamilton, İstanbul'da 10 yıl sonra yeniden zirveye çıkmayı başardı.

Alman Michael Schumacher'in 7 kezle "Formula 1'de en fazla şampiyonluk yaşayan pilot" rekoruna ortak olan Hamilton, bu sezon 10. yarış galibiyetini aldı.

Tecrübeli sürücü, bu sezon Türkiye'den önce İtalya'da iki, Avusturya, Macaristan, Büyük Britanya, İspanya, Belçika, Almanya ve Portekiz'de birer yarış kazandı.





- 6. sırada başladı, birincilikle bitirdi





Yarışa 6. cepte başlayan Lewis Hamilton, başlangıçta iyi kalkış yaparak 3. sıraya kadar yükseldi.

İlk turda pist dışına taşarak zaman kaybeden Hamilton, tekrar 6. sıraya geriledi.

Hamilton, Racing Point'ten yarış lideri Lance Stroll'ün 36. turda "pit stop" yapmasını iyi değerlendirdi. Büyük Britanyalı pilot, 37. turda bir diğer Racing Point sürücüsü Sergio Perez'i geçerek ilk kez liderliğe yükseldi.

Müsabaka boyunca tek pit stop stratejisi uygulayan 35 yaşındaki Hamilton, liderliği aldıktan sonra farkı gitgide açtı ve damalı bayrağı ilk sırada gördü.





- Günün kaybedeni Stroll





"Pole" pozisyonunda başladığı yarışı uzun süre lider götüren Lance Stroll, günün kaybedeni oldu.

Takımının 36. turda ikinci kez pit stop için çağırdığı Stroll, bu turda liderliği kaybederek galibiyeti kaçırdı.

Stroll, kariyerinin ilk pole pozisyonunu kazandığı Türkiye Grand Prix'sini 9. sırada tamamladı.

Racing Point'ten Sergio Perez ise yarışı sıralama turlarında elde ettiği ikincilikle bitirdi.





- Verstappen hayal kırıklığı yaşadı





Antrenman ve sıralama turlarındaki dereceleriyle dikkati çeken Red Bull'dan Max Verstappen, yarışta podyum göremedi.

Üç antrenman turunda da en iyi dereceyi yapan, sıralama turlarında ise ikinci sırayı alan Verstappen, yarışa hayal kırıklığıyla başladı.

Başlangıçta iyi kalkış yapamayan Hollandalı sürücü, gerileyerek yerini kaybetti.

Yaptığı ataklarla üçüncülüğe yükselen Verstappen, 18. turda yüksek hızda spin atarak zaman kaybetti ve 6. sıraya düştü.

Verstappen, yarış içinde en hızlı tur zamanlarını geliştirerek üst sıralara çıkmaya çalışsa da müsabakayı 6. sırada bitirdi.





- En hızlı tur Norris'ten





Türkiye Grand Prix'sinde en hızlı turu, McLaren'den Lando Norris attı.

Büyük Britanyalı sürücü, 5,3 kilometrelik pistte 1 dakika 36.806 saniyeyle en hızlı tur zamanının sahibi oldu.





- Bottas'ın şanssızlığı





Yarışa 9. sıradan başlayan Mercedes'ten Valtteri Bottas, ilk virajda spin atarak şanssızlık yaşadı.

Renault'dan Fransız Esteban Ocon'un aracıyla temas yaşayan Fin pilot Bottas, ilk virajda kaybettiği zamanla 17. sıraya kadar geriledi.

Müsabaka boyunca birçok kez spin atan Bottas, yarışı 14. sırada tamamladı ve puan alamadı.





- Ferrari pilotlarının performansı göze çarptı





Sıralama turlarında üçüncü seansa kalamayarak hayal kırıklığı yaşatan Ferrari, yarıştaki performansıyla göz doldurdu.

Ferrari pilotları Sebastian Vettel ve Charles Leclerc, iyi geçmeyen sıralama turlarının ardından yarışa 11 ve 12. sıralarda başladı.

Zorlu müsabakanın ardından Vettel, 3. olarak podyuma çıkmayı başardı. Leclerc ise takım arkadaşının ardından 4. sırayı aldı.





- Yarış dışı kalan ilk pilot Giovinazzi





Türkiye Grand Prix'sinde yarış dışı kalan ilk isim Alfa Romeo'dan Antonio Giovinazzi oldu.

Yarıştan önceki formasyon turunda kaza yapan İtalyan sürücü, 13. turda aracını kenara çekti ve yarış dışı kaldı.

Williams'tan Nicholas Latifi, Haas'tan Romain Grosjean ve Kevin Magnussen de Türkiye Grand Prix'sini tamamlayamadı.





- Pit stop stratejileri yarışın kaderini belirledi





Türkiye Grand Prix'sinde pit stop stratejileri, yarışın kaderinde belirleyici rol oynadı.

Yarışta zorunlu olmayan ilk normal pit stop, Ferrari'den Charles Leclerc tarafından yapıldı. Altıncı turda pit stop yapan Leclerc, yoğun yağmurdan orta seviyedeki geçiş lastiğine geçti.

Leclerc'in ardından pilotlar arka arkaya pit stop yapmaya başlayarak geçiş lastiğini tercih etti.

Müsabakanın başlamasına kısa süre kala yağan yağmur, antrenman ve sıralama turlarında olduğu gibi yarışta da şartları zorlaştırdı. Yağmurun kesilmesi, pistin yavaş yavaş kuruması ve lastik değişikliklerinden sonra hızlanan pilotlar, derecelerini 15 saniyeden fazla geliştirdi.





- Solo Türk'ten gösteri uçuşu





Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 gösteri ekibi Solo Türk, Intercity İstanbul Park çevresinde uçuş gerçekleştirdi.

Solo Türk ekibi, yarış başlangıcından önce uçaklarıyla gösteri uçuşu yaptı.

Ayrıca yarışın başlangıç seremonisinde İstiklal Marşı'nı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan seslendirdi.

Öte yandan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da yarışı izledi.





- Bir sonraki yarış Bahreyn'de





Formula 1'de sezonun 15. etabı, Bahreyn'de düzenlenecek.

Bahreyn Grand Prix'si, 27-29 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Pilotlar, 4-6 Aralık'ta düzenlenecek 16. etapta Sakhir Grand Prix'si için bir kez daha Bahreyn'de piste çıkacak.

Sezon, 11-13 Aralık'taki takvimin 17. etabı Abu Dabi Grand Prix'siyle sona erecek.