  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Spor Lewandowski’den flaş açıklama! Fenerbahçe iddialarına son noktayı koydu
Spor

Lewandowski’den flaş açıklama! Fenerbahçe iddialarına son noktayı koydu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Lewandowski’den flaş açıklama! Fenerbahçe iddialarına son noktayı koydu

Adı uzun süredir Fenerbahçe ile anılan Polonyalı golcü Robert Lewandowski, geleceğiyle ilgili merak uyandıran açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, transfer dedikodularına yanıt vererek kariyer planlarını netleştirdi. Lewandowski’nin sözleri, hem taraftarlar hem de spor dünyasında büyük ilgi gördü.

Ara transferde kadrosuna yeni bir golcü eklemesi yapması beklenen Fenerbahçe'nin Barcelona'nın golcüsü Robert Lewandowski ile ilgilendiği iddia ediliyordu.

37 yaşındaki santrfor, geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Foot Mercato'ya konuşan Polonyalı yıldız, sarı-lacivertli taraftarları da heyecanlandırdı.

"YAKINDA HANGİ YOLU SEÇECEĞİME..."

Lewandowski, "Yakında hangi yolu seçeceğime karar vermeye ve seçeneklerimi görmeye hazır olacağım. Şu anda sakinim. Birkaç ay sonra nerede olacağımı ve ne yapmak istediğimi bilmiyorum. Acele etmem gereken bir şey yok ve acele etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Televizyonu oyuncak silahla bastı! Cezası ağır oldu
Televizyonu oyuncak silahla bastı! Cezası ağır oldu

Medya

Televizyonu oyuncak silahla bastı! Cezası ağır oldu

Guardiola'dan öldürülen Filistinli sporcular için çağrı!
Guardiola'dan öldürülen Filistinli sporcular için çağrı!

Spor

Guardiola'dan öldürülen Filistinli sporcular için çağrı!

Beşiktaş’ta maç mesaisi hızlandı! Samsunspor sınavı yaklaşırken tempo arttı
Beşiktaş’ta maç mesaisi hızlandı! Samsunspor sınavı yaklaşırken tempo arttı

Spor

Beşiktaş’ta maç mesaisi hızlandı! Samsunspor sınavı yaklaşırken tempo arttı

Beşiktaş, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Beşiktaş, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Spor

Beşiktaş, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rektör Afyoncu'dan hutbe rahatsızlığına tokat gibi cevap! "Türk ordusunun adını anmak için müsaade mi alacağız?"
Gündem

Rektör Afyoncu'dan hutbe rahatsızlığına tokat gibi cevap! “Türk ordusunun adını anmak için müsaade mi alacağız?”

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörü Tarihçi Prof. Dr. Erhan Afyoncu, maneviyat düşmanlarının, dünkü Cuma hutbesinde “Mehmetçik, Şehitli..
Ayvacık açıklarında sarsıntı! Bölge halkı depremle irkildi
Gündem

Ayvacık açıklarında sarsıntı! Bölge halkı depremle irkildi

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
CHP'de bir rüşvet skandalı daha: Eski başkan gözaltında!
Gündem

CHP'de bir rüşvet skandalı daha: Eski başkan gözaltında!

Adı sürekli yolsuzluklarla anılan CHP'de bir skandal daha patladı. Serik eski ilçe başkanı ziraat mühendisi Y.E., hakkında başlatılan 'rüşve..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23