Lewandowski’den flaş açıklama! Fenerbahçe iddialarına son noktayı koydu

Ara transferde kadrosuna yeni bir golcü eklemesi yapması beklenen Fenerbahçe'nin Barcelona'nın golcüsü Robert Lewandowski ile ilgilendiği iddia ediliyordu.

37 yaşındaki santrfor, geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Foot Mercato'ya konuşan Polonyalı yıldız, sarı-lacivertli taraftarları da heyecanlandırdı.

"YAKINDA HANGİ YOLU SEÇECEĞİME..."

Lewandowski, "Yakında hangi yolu seçeceğime karar vermeye ve seçeneklerimi görmeye hazır olacağım. Şu anda sakinim. Birkaç ay sonra nerede olacağımı ve ne yapmak istediğimi bilmiyorum. Acele etmem gereken bir şey yok ve acele etmiyorum." ifadelerini kullandı.