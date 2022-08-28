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Spor Lewandowski Barcelona'yı uçuruyor
Spor

Lewandowski Barcelona'yı uçuruyor

İspanya La Liga'nın 3. haftasında Barcelona, sahasında Real Valladolid'i 4-0'lık skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2022-08-28 23:57:00 - 2022-08-29 00:04:02
Lewandowski Barcelona'yı uçuruyor

Barcelona ile Real Valladolid, İspanya La Liga'nın 3. haftasında Nou Camp'ta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı.

Lewandowski, Barcelona'yı taşıyor

Karşılaşmada Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 24. ve 65. dakikalarda Robert Lewandowski, 43. dakikada Pedri ve 90+2. dakikada Sergi Roberto kaydetti. Katalan devinin Sevilla'dan transferi Jules Kounde ilk kez Katalan devinin formasını bu maçta giydi.

4. golünü attı

Barcelona'nın Bayern Münih'ten transferi Robert Lewandowski karşılaşmada 2 gol atarak iyi giden formunu sürdürdü. Polonyalı santrfor, bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 3 maçta 4 gol atma başarısı gösterdi.

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