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Levent Tellioğlu; “1 Nisan sabahı Karesi’ye bahar gelecek”

Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi Karesi Belediye Başkan adayı Levent Tellioğlu, Karesi İlçe Başkanı Dilek Yalçın ve meclis üyesi adayları ile birlikte Millet İttifakı’nın diğer ortağı İYİ Parti’nin Karesi İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

22 Şubat 2019 Cuma 16:03
Levent Tellioğlu; “1 Nisan sabahı Karesi’ye bahar gelecek”

Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi Karesi Belediye Başkan adayı Levent Tellioğlu, Karesi İlçe Başkanı Dilek Yalçın ve meclis üyesi adayları ile birlikte Millet İttifakı’nın diğer ortağı İYİ Parti’nin Karesi İlçe Başkanlığını ziyaret etti.


İki partinin belediye meclisi adaylarını da bir araya getiren toplantıda birlik ve beraberlik mesajları verilirken meclis üyesi adayları ve parti yöneticileri 31 Mart’a kadar yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.


Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi Karesi Belediye Başkan adayı Levent Tellioğlu burada yaptığı konuşmada 1 Nisan sabahı Karesi’ye baharı getirmek için birlik beraberlik içinde çalışmaları gerektiğini ve bu konuda bütün meclis üyesi adaylarının gerekli desteği vereceğine inandığını söyledi.


Levent Tellioğlu konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Meclis için güzel bir liste oluştu. Çok büyük sorunlar yaşamadan çok kısa sürede bu işi hallettiğimizi düşünüyorum. Meclis üyesi arkadaşlarım benim için çok değerli. Her zaman her yerde söylediğimiz gibi birlikte yönetelim birlikte olalım bütün sorunları birlikte aşalım. Hiç birimizin arasında bir problem yaşanmayacağını düşünüyorum. Şu andan itibaren yapabileceğimiz tek şey bu birlikteliği oya dönüştürüp 1 Nisan sabahı sonuca ulaşmak. Artık sloganımız da tek oldu. İyi parti’nin ayrı bizim ayrı sloganımız yok Martın sonu bahar diyoruz. İnşallah 1 Nisan sabahı o baharı yaşayacağız. Bütün arkadaşlarımızın da buna gönülden destek vereceğine inanıyorum. Hep birlikte omuz omuza mücadele edeceğimize inanıyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum”


Konuşmaların ardından CHP’li ve İYİ Partili belediye meclis üyesi adayları da kendini tanıttı.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 16:03
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