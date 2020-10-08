Levent Gültekin 'linç yedim' diyerek ağlıyor

Sözde gazeteci Levent Gültekin Azerbaycan hakkında söylediği skandal ifadeler sonrası büyük tepki çekerken, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İnsan iki gün ağır linç yiyince enkazın altından çıkmış gibi hissediyor valla." dedi.

"Azerbaycan devlet değil"

Sözde gazeteci Levent Gültekin, Türk devleti olan Azerbaycan için "Öncelikle Azerbaycan devlet mi? Bir de bu var, bunu soralım. Azerbaycan bir aşiret, Demokrasisi yok. Hukuku yok. Bir otoriter yönetim var. Seçim yok. Paranın üzerinde yüzüyorlar. Bugüne kadar adam gibi bir devlet kurmamışsın. 30 yıl önce senin toprakların işgal edilmiş" diyerek saçmaladı.

Gültekin'in sözleri sonrası sosyal medyadan tepki yağdı.

Geri vitese taktı

Kendisinin yanlış anlaşıldığını, yapılan yorumların da ayıp olduğunu açıklayan Gültekin, "Programda da söylediğim gibi uluslararası hukukun da kabul ettiği üzere Ermenistan Karabağ'da işgalcidir, Türkiye Azerbaycan'a diplomatik desteğini sürdürmelidir. Buna rağmen Azerbaycan iktidarına yönelik eleştirilerimi Ermenistan taraftarlığı şeklinde yorumlamak ayıptır. Diğer taraftan Azerbaycan iktidarına yönelttiğim eleştirinin amacı da Azerbaycan halkının içinde bulunduğu duruma ve güçlü kurumsal yapının olmamasının neden olduğu zayıflığa dikkat çekmektir." ifadelerini kullandı.