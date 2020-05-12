Levent Camisi'nin temelinin atılmasına sayılı günler kaldı

İSTANBUL (AA) - ÇİĞDEM ALYANAK - Levent Cami Eğitim Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından yaptırılan Levent Camisi'nin temeli, yaz ortasında atılacak.

Salgın günlerinde sokaklarda yaşanan sakinlik nedeniyle Levent Camisi'ndeki hafriyat çalışmaları planlanandan daha hızlı ilerliyor. Caminin temel kazısından, çalışmaların başladığı 26 Şubat'tan bugüne, 150 bin metreküpten fazla hafriyat çıkarıldı.

Mimar Sinan'ın kalfalık eseri olan Süleymaniye Camisi'nden öykünerek tasarlanan Levent Cami ibadete açıldığında, Sarıyer Büyükdere'den Yıldız Hamidiye Camisi'ne kadar ana arterdeki tek büyük cami olacak.

İhale bedeli 159 milyon 738 bin lira olan cami, 5 bin 744 metrekarelik alan üzerinde yükselecek.



Kapalı ve açık alanlarıyla toplam 20 bin kişi kapasiteli olacak cami, klasik mimari özelliklere sahip. Caminin inşasında, modern inşaat tekniklerinin tamamı kullanılacak.

İstanbul için öngörülen deprem katsayısının üzerindeki bir değer dikkate alınarak statik projeleri hazırlanan cami, olası depremde toplanma alanı olarak kullanılacak



- "Hafriyat anlamında programımızın çok önünde gidiyoruz"

Levent Cami Eğitim Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Levent Camisi'nde hafriyat çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Projeye başlarken birinci adımlarının çevre güvenliği olduğunu dile getiren Külünk, 12-13 metre derinlikten alınacak hafriyat için üç tarafı yol, bir tarafı bina olan alanın etrafına kazık çaktıklarını, diğer taraftan da hafriyat çalışmalarına başladıklarını aktardı.

Kovid-19 nedeniyle İstanbul trafiğinin rahatladığını ve Levent Camisi'nin hafriyatının çok hızlı şekilde yürüdüğünü ifade eden Külünk, "Hafriyat anlamında şu anda iş programımızın çok önünde gidiyoruz. Hedefimiz bu yaz ortalarına gelmeden hafriyatı bitirip, temel çalışmasına başlamaktı. Çok kısa süre sonra temel çalışmasına gelecek kadar hafriyatı almış olacağız." dedi.

Cami inşaatında bazı kalemlerin, bazı iş konularının çok önceden planlanması gerektiğini vurgulayan Külünk, "Büyük Çamlıca Camisi'nde hafriyat çalışması yaparken, kapı düşünüyorduk, yazı düşünüyorduk, kubbede hangi desenlerin olacağını düşünüyorduk. Düşünmek yetmiyordu projeyi hayata geçiriyorduk. Proje yetmiyordu, projeyi tatbik edecek müteahhit ve taşeronları tespit çalışması yapılıyordu. Levent Camisi de bu çalışmanın bir benzeri. Bazı iş kalemlerinin atölye çalışması çok zaman alıyor. Bunu iyi programlarsanız, vadettiğiniz tarihte camiyi ibadete açarsınız." diye konuştu.

- "Bu bir ihtiyaç projesi"

Levent Camisi'nin bir ihtiyaç projesi olduğunun altını çizen Külünk, kamuoyundaki eleştirilere ilişkin de şunları söyledi:

"Arkamızda bir cami var, 100-150 kişilik küçük bir cami. O günün şartlarında yapılmış, o günün ihtiyaçlarına cevap vermiş. Ama bugün Sarıyer Büyükdere'den Yıldız Hamidiye Camisi'ne kadar olan ana arterde cami yok. Tabii ki tenkitler olmuştur, olacaktır. Pozitif tenkitlerin hepsini baş tacı ediyoruz. Negatif tenkitler olmuştur, onlara da durumu izah etmişizdir. Ne için yapılıyor? Bu bir ihtiyaç projesi. Çünkü cuma günü Büyükdere Caddesi'nde dolaşın. Caddenin sağında ve solundaki camilerde yoğunluğu göreceksiniz. Bu yüzden Levent Camisi, bir ihtiyaç projesi olarak planlandı ve yapılıyor.

İnsanlar caminin mimarisini, konumunu, işlevini tenkit edebilirler. Her şeyi tenkit edebilirsiniz. Yeter ki bizim tenkiti satın alabilmemiz için tenkitin pozitif ve belden yukarı olması lazım. Yoksa bağnazlıkla karşı çıkarak bir yere gidemezsiniz. Bu proje bir ihtiyaç projesi. Oradaki yüzlerce insan bize, tebrik ve teşekkür mesajları gönderiyor, 'Bizleri cuma namazı kılamamaktan kurtulmaya vesile olacaksınız' diye. Bu yüzden Levent Camisi'ni çok hızlı yapmak durumundayız. İnsanlarımız hararetle bunu bekliyor. "

- "Levent Camisi de bir bağış projesi"

Külünk, müteahhit firmanın, projeyi ayağa kaldırmak için yapılması gereken bütün teorik çalışmaları pratiğe çevirecek eylemleri bir takvim sıralamasına koyarak çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Levent Camisi'nin de Büyük Çamlıca Camisi gibi bir bağış projesi olduğunu vurgulayan Külünk, "Levent Camisi'nin de Büyük Çamlıca Camisi gibi bireysel ve kurumsal bağışlarla yapılan bir proje. Büyük Çamlıca Camisi yapılırken vatandaşlar bizi ekonomik olarak bizi hep destekledi. Levent Camisi'ne başladığımız andan itibaren vatandaşımız bizi, bireysel ve kurumsal yardımlarıyla destekliyor. Bizim çok farklı yelpazede bağışçılarımız var. 10 lira bağış yapan insanımız da var, 10 liranın 10 katı, 100 katı bağış yapan insanımız da var. Hepsi bizim için baş tacı. Bağışın kendisidir önemli olan, miktarı önemli değil." değerlendirmesinde bulundu.

Levent Cami projesinin planladıkları gibi 3 yıl içinde hayata geçirileceğini belirten Külünk, caminin içinde toplantı salonlarının yer alacağını ve bölgede ihtiyaç olan katlı otopark bulunacağını, bu çalışmayla bölgeye hizmet verdiklerine inandığını dile getirdi.

Caminin temelini, yaz ortasında atmayı planladıklarını aktaran Külünk, bu döneme kadar temelden 300 bin metreküpe yakın hafriyat çıkarılacağını kaydetti.