Levante Barcelona maçı ne zaman? Levante Barcelona saat kaçta hangi kanalda? La Liga 11. hafta
İspanya La Liga'da 11. hafta heyecanı yarın oynanacak 4 maçla başlayacak. 22 puanla lider durumda bulunan Barcelona, Levante deplasmanına çıkacak. Futbolseverler karşılaşma öncesi yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Levante Barcelona La Liga maçı ne zaman? Levante Barcelona maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...
İspanya La Liga'da 11. hafta heyecanı yarın oynanacak 4 maçla başlayacak. 22 puanla lider durumda bulunan Barcelona, Levante deplasmanına çıkacak. Futbolseverler karşılaşma öncesi yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Levante Barcelona La Liga maçı ne zaman? Levante Barcelona maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...
Levante Barcelona maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Levante Barcelona maçı yarın saat 18.00'de başlayacak. Mücadele CBC Sport kanalından naklen yayınlanacak.