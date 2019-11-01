  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Levante Barcelona maçı ne zaman? Levante Barcelona saat kaçta hangi kanalda? La Liga 11. hafta

İspanya La Liga'da 11. hafta heyecanı yarın oynanacak 4 maçla başlayacak. 22 puanla lider durumda bulunan Barcelona, Levante deplasmanına çıkacak. Futbolseverler karşılaşma öncesi yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Levante Barcelona La Liga maçı ne zaman? Levante Barcelona maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

2019-11-01 17:36:00 -
Levante Barcelona maçı ne zaman? Levante Barcelona saat kaçta hangi kanalda? La Liga 11. hafta

İspanya La Liga'da 11. hafta heyecanı yarın oynanacak 4 maçla başlayacak. 22 puanla lider durumda bulunan Barcelona, Levante deplasmanına çıkacak. Futbolseverler karşılaşma öncesi yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Levante Barcelona La Liga maçı ne zaman? Levante Barcelona maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

Levante Barcelona maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Levante Barcelona maçı yarın saat 18.00'de başlayacak. Mücadele CBC Sport kanalından naklen yayınlanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

impression-emin-evim