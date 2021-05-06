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Dünya Letonya'dan 1915 olaylarına ilişkin skandal karar
Dünya

Letonya'dan 1915 olaylarına ilişkin skandal karar

Avrupa ülkesi Letonya, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyarak skandal bir karara imza attı. Karar sonrası Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 13:08:00 -
Letonya'dan 1915 olaylarına ilişkin skandal karar

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 'Letonya Parlamentosu'nda bugün kabul edilen ve 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan karar, tarihi siyasi saiklerle yeniden yazma niteliğindeki hükümsüz bir teşebbüstür' denildi.

Dışişleri Bakanlığı, Letonya Parlamentosu'nun 1915 olayları konusunda aldığı karar hakkında açıklamada bulundu.

Bakanlık, "Letonya Parlamentosu'nda bugün kabul edilen ve 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan karar, tarihi siyasi saiklerle yeniden yazma niteliğindeki hükümsüz bir teşebbüstür. Bu talihsiz ve hukuk dışı kararı reddediyor ve şiddetle kınıyoruz. Parlamentolar tarih yazma ve yargılama mekanları değildir" ifadelerine yer verildi.

 

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