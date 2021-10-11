Letonya Türkiye maçı hangi kanalda?
Milli maç canlı izle | 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 8.maçında Türkiye deplasmanda Letonya ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye maçı ne zaman saat kaçta? Milli maç hangi kanalda?
2022 yılında Katar’da düzenlenecek olan Dünya Kupası öncesinde eleme heyecanı sürüyor. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçında Türkiye deplasmanda Letonya ile karşı karşıya gelecek. Peki, milli kaç saat kaçta?
Letonya Türkiye maçı hangi kanalda?
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda son olarak Norveç ile karşılaşan Türkiye 11 Ekim Pazartesi akşamı Letonya'ya konuk olacak. TSİ 21.45'te başlayacak mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayımlanacak. Türkiye 12 puanla G Grubu'nda 3.sırada yer alıyor.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Daugava Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonundan Andreas Ekberg yönetecek.
Ekberg'in yardımcılıklarını Fredrik Klyver ve Stefan Hallberg yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kaspar Sjöberg olacak.
Maçta Almanya'dan Daniel Siebert VAR, Robert Wessel ise AVAR olarak görev alacak.
A Milli Takım'da kart cezaları sona eren Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü bu mücadelede forma giyebilecek.
Ay-yıldızlı ekibin Norveç'le oynadığı maçta, darbeye bağlı göz travması geçiren Serdar Aziz ile daha önce Norveç maçı sonrasında sol el ikinci parmağındaki kırık sebebiyle operasyon geçireceği duyurulan Kenan Karaman kadrodan çıkarıldı.