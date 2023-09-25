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Spor Letonya maçının yeri değişti
Spor

Letonya maçının yeri değişti

Yeniakit Publisher
2023-09-25 19:10:00 -
Letonya maçının yeri değişti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım'ın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki Letonya maçının stadyumunun değiştirildiğini duyurdu. Önceden Adana'da oynanması planlanan karşılaşma, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'na alındı.

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım'ın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Letonya ile oynayacağı maçın Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'na alındığını açıkladı.

Konya'da oynanacak

A Milli Futbol Takımı'nın, EURO 2024 Elemeleri'nde Letonya ile oynayacağı maç Adana'dan Konya'ya alındı. A Milli Takımı'nın, EURO 2024 Elemeleri'nde Letonya ile oynayacağı maçın stadyumu değişti.

15 Ekim'de oynanacak maçın öncelikli bilet satışları Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için 9 Ekim 2023'te gerçekleştirilecek. Genel bilet satışları ise 10 Ekim'de başlayacak.

İşte TFF'den yapılan açıklama;

"A Milli Takımımızın 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri D Grubu'nda 15 Ekim 2023 Pazar günü Letonya ile karşılaşacağı maç Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'na alınmıştır. Saat 21.45'te başlayacak maçın öncelikli bilet satışları Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için 9 Ekim 2023 Pazartesi günü yapılacaktır. Bir gün sürecek öncelikli bilet satışlarından sadece son 1 yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olmuş kişiler yararlanabilecektir. Letonya maçının genel bilet satışları ise 10 Ekim Salı günü başlayacaktır."
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