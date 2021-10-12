Letonya maçından sonra Rıdvan Dilmen'den TFF'ye çağrı: Hemen değişsin
Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Letonya-Türkiye müsabakasının ardından TFF'ye, "Cebelitarık maçının stadını değiştirin" çağrısı yaptı.
Türkiye, Letonya'yı Serdar Dursun'un şık golü ve maç boyu bekleneni veremese de 90+9'uncu dakikada Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle yendi ve Dünya Kupası umutlarını son iki maça taşıdı.
Zorlu mücadelenin ardından ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Cebelitarık maçı için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) çağrıda bulundu.
Rıdvan Dilmen sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Cebelitarık maçının Atatürk Olimpiyat Stadı'ndan alınmasını istedi. Dilmen açıklamasında, "Mümkünse Cebelitarık maçını bir an önce Atatürk Olimpiyat Stadı'ndan Vodafone Park Stadı'na alalım ve en hızlı top toplayıcı gençleri hazırlayalım" dedi.