Letonya Genelkurmay Başkanı’ndan Orgeneral Güler’e ziyaret Letonya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Leonids Kalnıns, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’i ziyaret etti.

Letonya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Leonids Kalnıns, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’i ziyaret etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in resmi davetlisi olarak Ankara’da bulunan Letonya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Leonids Kalnıns askeri törenle karşılandı. Törenin ardından iki komutan Genelkurmay Karargahında bir görüşme gerçekleştirdi.

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