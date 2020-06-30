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Spor

Leroy Sane, Bayern Münih yolunda

Yeniakit Publisher
2020-06-30 21:47:34 -
Leroy Sane, Bayern Münih yolunda

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Leroy Sane'nin Bayern Münih'e transferiyle ilgili iki kulübün anlaşmaya vardığı ileri sürüldü.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, 24 yaşındaki futbolcu için 55 milyon sterlinlik bonservis bedelini Manchester City'nin kabul ettiği ve Alman yıldızın Bayern Münih ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

2016 yılında Schalke 04'ten 37 milyon sterlin bonservis bedeli karşılığı Manchester City'ye transfer olan Sane, İngiltere kariyerinde iki Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.

Alman futbolcu, kulübünün sözleşme uzatma teklifini geri çevirmişti.


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