0553 313 94 23

Leoparı poşete sarılı halde buldular!

Geçtiğimiz günlerde şehre inen leopar dehşeti yaşayan Hindistan'da bu kez de havalimanında bavul içinde yavru leopar ele geçirildi.

03 Şubat 2019 Pazar 16:02
Leoparı poşete sarılı halde buldular!

Sık sık leopar haberleri ve saldırılarıyla gündeme gelen Hindistan'da bu kez de havalimanında güvenlik görevlilerinin şüphesi üzerine açılan bir bavuldan yavru leopar çıktı.

Hindistan'ın Chennai Havalimanı'nda bir bavuldan gelen seslerden şüphelenen yetkililer, bavul içinde bir plastik poşete gizlenmiş bir aylık bir leopar yavrusu buldu.

BBC'nin haberine göre, Tayland'ın başkenti Bangkok'tan Hindistan'a giden bavulun sahibi yolcu gözaltına alındı.

Şüpheliden kaçamak cevaplar

Yetkililer 45 yaşlarındaki şüphelinin uluslararası bir kaçakçılık çetesinin parçası olup olmadığını araştırıyor.

İsmi açıklanmayan şüphelinin ifadesinde "kaçamak cevaplar verdiği" belirtildi.

Hayvanat bahçesine gönderildi

Yaklaşık bir kilogram ağırlığındaki leopar yavrusunun bulunduğunda "şok halinde ve zayıf durumda" olduğu açıklandı.

Leopar yavrusu veteriner kontrolünün ardından Chennai'deki Arignar Anna Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 16:02
  1. Hindistan
  2. Chennai Havalimanı
  3. BBC
  4. Bangkok
  5. Tayland
  6. Tayland'ın başkenti Bangkok
  7. leopar
  8. yavru leopar
  9. Arignar Anna Hayvanat Bahçesi
  10. Chennai

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Musul'daki müze ayağa kaldırılacak
    1. Musul'daki müze ayağa kaldırılacak
    2. İngiltere’de skandal karar! Çocuk..
    3. MKE Ankaragücü'nde Kasımpaşa maçı..
    4. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    5. Akhisarspor-Medipol Başakşehir..
    6. Netanyahu'nun partisinin seçim..
    7. "Dur, dur Donald Trump. Elini kana..
    8. Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm
    9. Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu!..
    10. Leoparı poşete sarılı halde buldular!
    11. Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
    12. TEM Otoyolu fena karıştı! 9 araç, 8..
    13. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    14. Futbol: TFF 3. Lig
    15. Irak'tan 'Saddam' iddialarına yalanlama!
    16. Futbol: TFF 2. Lig
    17. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    18. Türkiye'den Irak'a 5 milyar dolar kredi
    19. 100 yıl sonra ilk kez görülen keçiyi..
    20. Bosna Hersek'te sel
    Zam şampiyonuydu... Fiyatı yüzde 40 düştü! 6,5 TL'den satılıyor
    Zam şampiyonuydu... Fiyatı yüzde 40 düştü! 6,5 TL'den satılıyor
    Rusya'dan dünyayı tedirgin eden açıklama
    Rusya'dan dünyayı tedirgin eden açıklama
    O ilimizde büyük sevinç! TPAO petrol verilerini teyit etti
    O ilimizde büyük sevinç! TPAO petrol verilerini teyit etti
    Guaido 'yardım' istedi! ABD gönderiyor
    Guaido 'yardım' istedi! ABD gönderiyor
    Canan Karatay'dan ezber bozan açıklamalar: Kollestrol diye bir hastalık yok! Bu hastalığı ilaç firmaları üretti
    Canan Karatay'dan ezber bozan açıklamalar: Kollestrol diye bir hastalık yok! Bu hastalığı ilaç firmaları üretti

    Günün Karikatürü

    03 Şubat 2019
    Terör devleti haddini iyice aştı! İsrail'den küstah Türkiye kararı
    Terör devleti haddini iyice aştı! İsrail'den küstah Türkiye kararı
    'Mehmetçik'in yeni süngüsü'! Kullanılmaya başlandı
    'Mehmetçik'in yeni süngüsü'! Kullanılmaya başlandı