Leoparı poşete sarılı halde buldular!

Sık sık leopar haberleri ve saldırılarıyla gündeme gelen Hindistan'da bu kez de havalimanında güvenlik görevlilerinin şüphesi üzerine açılan bir bavuldan yavru leopar çıktı.

Hindistan'ın Chennai Havalimanı'nda bir bavuldan gelen seslerden şüphelenen yetkililer, bavul içinde bir plastik poşete gizlenmiş bir aylık bir leopar yavrusu buldu.

BBC'nin haberine göre, Tayland'ın başkenti Bangkok'tan Hindistan'a giden bavulun sahibi yolcu gözaltına alındı.

Şüpheliden kaçamak cevaplar

Yetkililer 45 yaşlarındaki şüphelinin uluslararası bir kaçakçılık çetesinin parçası olup olmadığını araştırıyor.

İsmi açıklanmayan şüphelinin ifadesinde "kaçamak cevaplar verdiği" belirtildi.

Hayvanat bahçesine gönderildi

Yaklaşık bir kilogram ağırlığındaki leopar yavrusunun bulunduğunda "şok halinde ve zayıf durumda" olduğu açıklandı.

Leopar yavrusu veteriner kontrolünün ardından Chennai'deki Arignar Anna Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi.