Leo Schwechlen yeniden Göztepe'de Süper Lig ekiplerinden Göztepe, daha önce iki sezon sarı-kırmızılı ekipte forma giyen Leo Schwechlen ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında Göztepe'de forma giyen ve geçen sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da oynayan Leo Schwechlen yeniden "eve" döndü. Fransız futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. 2005 yılından 2011 yılına kadar Monaco B takımında oynayan Leo, ardından sırasıyla Tours, Anorthosis ve Göztepe formalarını giymişti. Son olarak geçen sezon Erzurum'da forma giyen futbolcu 34 maçın tümünde 90 dakika oynayarak Süper Lig'in en istikrarlı oyuncularından olmuştu.

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