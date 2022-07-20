Leo Dubois kim kaç yaşında? Léo Dubois hangi takımlarda forma giydi?
Galatasaray, Lyon forması giyen Leo Dubois transferi konusunda anlaşmaya vardı. Peki, Leo Dubois kimdir? Leo Dubois kaç yaşında?
Galatasaray, Léo Michel Joseph Claude Dubois'in transferi konusunda Olympique Lyonnais Sasp ile resmi görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbolcu Léo Michel Joseph Claude Dubois'in transferi konusunda Olympique Lyonnais Sasp ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.
Léo Dubois kim kaç yaşında? Léo Dubois hangi takımlarda forma giydi?
Leo Dubois 14 Eylül 1994'te Fransa'da dünyaya geldi. Altyapı kariyerine 2000 yılında başlayan Leo Dubois, 2012'de Nantes II takımıyla profesyonel kariyerine başladı. 2014'te Nantes A Takımına geçen Leo Dubois, 2018'de Lyon'a imza attı.
Sağ bek mevkiinde oynayan Fransız futbolcu, Lyon formasıyla çıktığı 129 maçta 5 gol atıp 15 asit yaptı.