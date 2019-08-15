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Leo bebek ameliyat edildi

İzmir'de kalp rahatsızlığıyla dünyaya gelen ve ambulans uçakla İstanbul'daki Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Leo bebek ameliyat edildi- Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Görevlisi Prof. Dr. Ali Can Hatemi:- "4,5 saat kadar süren ve başarılı geçen bir ameliyattı. Ameliyattan sonra yoğun bakıma aldık"- Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Görevlisi Prof. Dr. Hakan Ceyran:- "Ameliyat sorunsuz geçti. İlerleyen saatlerde bebeğin performansına bağlı olarak akciğer destek makinesinden de ayıracağız inşallah. Şu an için her şey yolunda"

15 Ağustos 2019 Perşembe 17:46
Leo bebek ameliyat edildi

İSTANBUL (AA) - İzmir'de kalp rahatsızlığıyla dünyaya gelen ve ambulans uçakla İstanbul'daki Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Leo bebek ameliyat edildi.

İzmir'de özel bir hastanede Onur ve Cemran Dalgıç çiftinin bebeği olarak dünyaya gelen ve kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat edilmesi gerektiği tespit edilen Leo Dalgıç, 10 Ağustos'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla Bakanlığın ambulans uçağıyla İstanbul'a getirilmişti.

O günden bu yana Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren Dalgıç, bugün ameliyata alındı.

- "4,5 saat süren başarılı bir ameliyattı"

Dalgıç'ın ameliyatını gerçekleştiren Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Görevlisi Prof. Dr. Ali Can Hatemi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bebeğin "büyük arterlerin transpozisyonu" tanısıyla hastaneye getirildiğini anımsattı.

Bu tanıyla bugün sabah 09.00'da Dalgıç'a "jaten ameliyatı" uyguladıklarını belirten Hatemi, "4,5 saat kadar süren ve başarılı geçen bir ameliyattı. Ameliyattan sonra yoğun bakıma aldık." dedi.

Prof. Dr. Hatemi, Dalgıç'ın taburcu edilmesinin takipte gösterdiği performansa bağlı olduğunu aktararak, "Özellikle yeni doğanlarda zaman vermek mümkün olmuyor. Günlük takibimize göre yoğun bakım uzmanlarımızla beraber buna karar vereceğiz." diye konuştu.

- "Ameliyat sorunsuz geçti"

Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Görevlisi Prof. Dr. Hakan Ceyran ise, Dalgıç'ın ters olan kalp damarlarının tamamen anatomik düzenlemesinin yapıldığını anlattı.

Prof. Dr. Ceyran, ameliyatın sorunsuz geçtiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Ameliyat sorunsuz geçti. Şu an yoğun bakıma çıkardık sorunsuz bir şekilde. İlerleyen saatlerde bebeğin performansına bağlı olarak akciğer destek makinesinden de ayıracağız inşallah. Durumu aileyle de paylaştık. Şu an için her şey yolunda. Ameliyatta tüm koroner damarlar da dahil olmak üzere ana büyük damarlara müdahale edildi. Bir aksilik olmazsa belki normal bir yaşam da sürebilir. Ancak tabii bu yoğun bakım süreci önemli."

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 17:46
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