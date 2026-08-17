Lens, 10 kişiyle PSG’yi devirdi: Süper Kupa’nın sahibi oldu

Bollaert-Delelis Stadı’ndaki finalde geçen sezonun Ligue 1 şampiyonu PSG ile Fransa Kupası’nı kazanan Lens karşılaştı.

Luis Enrique yönetimindeki PSG; Ligue 1, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa zaferlerinin ardından bir kupayı daha müzesine götürmek için sahaya çıktı. Ancak güçlü rakibi karşısında skor üstünlüğünü ele geçiren taraf Lens oldu.

Bollaert-Delelis Stadı'nda oynanan maçta geçen sezonun Fransa 1. Ligi (Ligue 1) şampiyonu PSG ile Fransa Kupası kazananı Lens karşı karşıya geldi.

Luis Enrique yönetimindeki PSG, geçen sezonki Ligue 1 şampiyonluğu, UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi ve UEFA Süper Kupa şampiyonluğunun ardından yeni sezon öncesinde bir kupa daha müzesine götürmek için sahaya çıktı.

Maçın ilk yarısını Lens, 32. dakikada Thauvin'in golüyle 1-0 önde geçti.

Lens'te Antonio, 39. dakikada kırmızı kart görürken PSG'de ise Mendes, 87. dakikada takımını 10 kişi bıraktı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Lens, Fransa Süper Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.