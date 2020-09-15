Lenfomada güncel tedavilerle doğru zamanda müdahale yüz güldürüyor

İSTANBUL (AA) - HATİCE ŞENSES - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Erdal Kurtoğlu, lenfomada, güncel tedavilerle doğru zamanda müdahale edildiğinde sonuçların yüz güldürücü olabildiğini belirterek, "Bütün bu gelişmeler günümüzde lenfomayı tedavisinde en çok başarı sağlanan kanserler arasına sokmuştur." dedi.

Prof. Dr. Kurtoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada lenf kanseri olarak da bilinen lenfomayla mücadelede kullanılan yeni yöntem ve tedavilere ilişkin bilgi verdi.

Lenfomanın, lenf bezlerini, kemik iliğini ve dalağı etkileyen bir kanser olduğunu, çoğunlukla lenf bezlerinin büyümesi ile ortaya çıktığını dile getiren Kurtoğlu, birçok alt tipi olmasına rağmen kabaca değerlendirildiğinde iki ana alt tipi bulunduğunu söyledi.

Kurtoğlu, bunların Hodgkin lenfoma ve Hodgkin-dışı lenfoma olarak gruplandırıldığını, her iki alt tipin de patolojik tanısı ve tedavilerinin birbirinden farklı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Lenfoma, bazı hafif ilerleyen tipleri hariç tedavi edilmediğinde ölümcül olabilen bir hastalıktır. Tedavisi, alt tipine ve vücuttaki yayılımına göre farklılık gösterir. İlk tedavi tercihi genellikle kemoterapi olur. Kemoterapi ilaçları kanserli hücrelerin dışında bazı sağlıklı hücreleri de öldürmektedir. Bu da ciddi yan etkilerin ortaya çıkmasına yol açar. Lenfoma hücrelerinin yüzeyinde yer alan ve onların fonksiyonlarını düzenleyen belirteçler vardır. Son 20 yılda bu belirteçlere karşı onları etkisiz kılıp kanserli hücrenin ölümüne yol açan 'monoklonal antikor' adı verilen 'hedefe yönelik akıllı ilaçlar' gündeme gelmiştir. Hedefe yönelik akıllı ilaçlar, sağlıklı ve kanserli hücreler arasında ayrım yaparak kanserli hücreleri öldürüp sağlıklı hücrelere dokunmazlar. Bu durum tedavinin yan etkilerini ciddi ölçüde azaltır. Geçen yıllar içerisinde bu ilaçların sayısı ve etki alanları genişlemiştir. "

- Akıllı ilaçların kullanımı hastalığın ve tedavinin seyrine göre belirleniyor

Prof. Dr. Erdal Kurtoğlu, bu gruptaki ilaçların en önemli özelliklerinin kemoterapinin etkinliğini artırması, kemoterapilerde görülen ve hastayı zorlayan yan etkilerin görülmemesi ve hastaların ilacı daha kolay kullanabilmesi olduğunu dile getirdi.

Kurtoğlu, söz konusu ilaçların günümüzde Türkiye'de de yaygın olarak kullanıldığını belirterek, "Dünyada şu anda araştırma aşamasında olan ve ileriki yıllarda kullanıma girecek birçok akıllı ilaç bulunmaktadır." diye konuştu.

Hastanın tedavinin hangi aşamasında bu ilaçları kullanacağının hastalığın ve tedavinin seyrine göre belirlendiğini aktaran Kurtoğlu, "Lenfomada, güncel tedavilerle doğru zamanda müdahale edildiğinde sonuçlar yüz güldürücü olmaktadır. Bütün bu gelişmeler günümüzde lenfomayı, tedavisinde en çok başarı sağlanan kanserler arasına sokmuştur." dedi.