Lenf bezi büyümesi nedir tedavisi nasıl yapılır, belirtileri neler?

Lenf bezleri neden büyür?Çocuklarda lenf bezi büyümesi tedavisi nasıldır? Lenf bezi vücutta boyunda, koltuk altında, kasıklarda, akciğer arasındaki boşlukta ve karın bölgesinde bulunur. Peki lenf bezi büyümesi nedir? Lenf bezi büyümesi nasıl tedavi edilir? Lenf bezi büyümesi nasıl anlaşılır, belirtileri neler? İşte detaylar…

Lenf bezleri zaman zaman çocuklarda çeşitli nedenlerden dolayı büyüyebilir. Yapılan muayene ve tahlil sonuçlarına göre, bu sorun lokan bir sorun mu iki ya da daha fazla lenf bölgesinin tutumuyla giden sistemik bir sorun olup olmadığına karar verilir.

Lenf bezi şişmesine neden olan enfeksiyonlar neler?

Boğazda streptokok enfeksiyonu

Kulaktaki enfeksiyon

Diş apsesi

Enfekte yara

Kızamık

Kabakulak

Glandüler ateş

Lenf bezi büyümesi belirtileri neler?

Lenf bezi şişmesi (büyümesi) belirtileri

Elle muayene edildiğinde acı duyma

Boğaz ağrısı, burun akıntısı ve ateş gibi üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri

Bütün vücutta lenf bezi şişmesi meydana gelmesi (Bu durum genellikle öpücük hastalığı, AİDS, Romatoid artrit veya Lupus gibi bağışıklık sistemi hastalıklarından muzdarip olduğunuza işaret eder)

Lenf bezi şişmesinin olduğu yerde ciltte kızarma, iltihap.

Lenf bezleri büyümesi nasıl tedavi edilir?

Fakat tümörlere bağlı olan büyümelerde, ilgili tümöral hastalığa özel tedavi uygulanır. Hastalar koltuk altı, ense, kasık, çene altı ve boyun gibi bölgelerinde, ele gelen ceviz büyüklüğü veya daha irileşmiş sertlikler fark ederse, telaşa kapılmadan bir doktora Başvurmalıdır. Böyle aşamadaki hastalar uzman desteğiyle kısa sürede tedavi, edilebilir. Fakat enfeksiyon sebepli lenf bezleri erken müdahale ile tedavi edilmezse herhangi bir gecikme durumunda cerrahi operasyona gerek duyulacağı bilinmelidir.