LeMan’dan İmamoğlu'na "kapak" O çocuk değil mi lan bu?
AK Parti düşmanı Leman dergisi, bu haftaki kapağına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kendisini eleştirenlere yönelik söylediği “Vız gelir tırıs gider” sözlerini taşıdı.
AK Parti düşmanı Leman dergisi, bu haftaki kapağına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kendisini eleştirenlere yönelik söylediği “Vız gelir tırıs gider” sözlerini taşıdı.
Ekrem İmamoğlu, Karadeniz gezisinde fotoğraf çektirdiği gazeteciler nedeniyle kendisini eleştirenlere “Vız gelir tırıs gider” ifadelerini kullanmış, daha sonra da özür dilemişti. Haftalık mizah dergisi LeMan, konuyu kapağına taşıdı.