Leipzig, Nkunku'yu transfer etti Alman ekibi, Paris Saint-Germain'de forma giyen 21 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı

İSTANBUL (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Leipzig, Fransız futbolcu Christopher Nkunku'yu transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, Fransa'nın Paris Saint-Germian takımında forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. Fransız futbolcu, yeni takımında 18 numaralı formayı giyecek. Nkunku, Paris Saint-Germain'de tüm kulvarlarda 78 maça çıktı ve 11 gol attı.

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