  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Leipzig, Klostermann'ın sözleşmesini 2024'e kadar uzattı

Yeniakit Publisher
2020-05-08 11:43:41 -
Leipzig, Klostermann'ın sözleşmesini 2024'e kadar uzattı

İSTANBUL (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Leipzig, savunma oyuncusu Lukas Klostermann'ın sözleşmesini yeniledi.

Leipzig Kulübü, 23 yaşındaki Alman futbolcu Klostermann'ın sözleşmesinin 2024 yazına kadar uzatıldığını duyurdu.

Bochum'un altyapısında yetişen Klostermann, 2014'te Leipzig'e transfer olmuştu.

Almanya Milli Takımı'nda 8 kez görev yapan Klostermann, Leipzig formasıyla şu ana kadar 159 maça çıktı ve 11 gol attı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı