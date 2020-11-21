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Spor Leipzig, Eintracht Frankfurt deplasmanından 1 puanla döndü
Spor

Leipzig, Eintracht Frankfurt deplasmanından 1 puanla döndü

Yeniakit Publisher
2020-11-21 22:52:56 -
Leipzig, Eintracht Frankfurt deplasmanından 1 puanla döndü

BERLİN (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Leipzig, deplasmanda Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Medipol Başakşehir ile birlikte yer alan Leipzig Bundesliga’nın 8. haftasında Deutsche Bank Park’ta Eintracht Frankfurt’a konuk oldu.

Ev sahibi ekip 43. dakikada Aymen Barkok’un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Çekişmeli geçen karşılaşmada Leipzig 57. dakikada Yussuf Poulsen’in attığı golle 1-1’lik eşitliği sağladı.

Müsabakada başka gol olmadı ve maç 1-1 berabere sonuçlandı.

Leipzig puanını 17’ye, Eintracht Frankfurt da 11’e çıkardı.

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