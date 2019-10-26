0553 313 94 23

Leicester City'den 9 gollü en farklı galibiyet

Leicester City, deplasmanda Southampton'ı 9-0 mağlup ederek, Manchester United'ın Premier Lig'deki en farklı galibiyet rekorunu kırdı.

26 Ekim 2019 Cumartesi 07:36
Leicester City'den 9 gollü en farklı galibiyet

İngiltere Premier Lig'de Leicester City, Southampton'ı 9-0 yendi ve Manchester United'ın Premier Lig'deki en farklı galibiyet rekorunu egale etti. 

Ligin 10. hafta açılış maçında Leicester City, St. Mary's Stadı'nda Southampton'ın misafiri oldu.

Konuk ekip, 10. dakikada Ben Chilwell, 17. dakikada Youri Tielemans, 19 ve 39. dakikalarda Ayoze Perez ve 45. dakikada Jamie Vardy'nin attığı gollerle ilk yarıyı 5-0 önde kapattı. Southampton'da Ryan Bertrand maçın 12. dakikasında kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

İkinci yarıyada hızlı başlayan Leicester City'de Ayoze Perez 57. dakikada 3. golünü atarak "hat-trick" yaptı. Bu golden 1 dakika sonra Jamie Vardy maçtaki 2. golünü attı. James Maddison 85. dakikada farkı 8'e çıkarırken, 90+2. dakikada Vardy penaltıdan kendisinin 3'üncü, takımının 9. golünü atarak skoru belirledi.

Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, karşılaşmada 90 dakika görev yaptı.

Bu skorla Leicester City, Premier Lig tarihinde deplasmanda en farklı galibiyet alan takım olurken, genelde Manchester United'ın en farklı galibiyet rekorunu egale etti.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 07:36
  1. Çağlar Söyüncü
  2. Leicester City
  3. Premier Lig
  4. Southampton
  5. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Norveç'te Barış Pınarı Harekatı'na destek gösterisi
    1. Norveç'te Barış Pınarı Harekatı'na..
    2. Fenerbahçe Konyaspor maçı canlı takip
    3. MEB binası çocukların kullanımına açıldı
    4. Norveç'te terör örgütü PKK..
    5. Çocuk sahibi olmak isteyen ve..
    6. TIR’ın içinde 39 ölünün bulunduğu..
    7. Çocukların oynadığı traktör durağa..
    8. Fenerbahçe'nin Konyaspor maçındaki..
    9. Skandal görüntü! Teröristbaşını ABD..
    10. Şamil Tayyar’dan gündemi sarsan..
    11. ABD'den skandal Suriye hamlesi!
    12. 'Çekildik diyen ABD bakın nerede..
    13. Ali Koç'un davetini geri çeviren..
    14. Burak Yılmaz'dan kötü haber!
    15. Irak'a giden ABD askerleri Suriye'ye..
    16. Kaçak yapının tapusuna şerh konulacak
    17. Çavuşoğlu, Türk muhabirin sorusuna..
    18. Türk sularında yeni canlı türleri..
    19. Mustafa Destici’den önemli..
    20. İlginç anlar! Ali Koç uyardı,..
    21. CHP’nin skandal 15 Temmuz bildirisine..
    22. Asgari ücret ne kadar olacak?..
    23. Vefa Küçük Erdoğan'ı uyardı, salon..
    24. Marmara Denizi’nde keşfedildi! Bizans..
    25. İngiliz taraftarlardan skandal!..
    26. EYT’lilerin beklediği son dakika..
    27. Fatih Erbakan gündem oldu!
    28. Bebek anne karnında ağlar mı?
    29. EYT son dakika gelişmesi Erdoğan..
    30. Tarihte ilk kez! Rus bombardıman uçağı..
    Türkiye yeni bir operasyona mı hazırlanıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
    Türkiye yeni bir operasyona mı hazırlanıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
    ABD'den yeni Suriye hazırlığı! Resmen duyurdular
    ABD'den yeni Suriye hazırlığı! Resmen duyurdular
    Uyarı geldi! Saat 19.00'a sakın uçak bileti almayın
    Uyarı geldi! Saat 19.00'a sakın uçak bileti almayın
    Demirtaş'ın kardeşi ile HDP'liler birbirine girdi!
    Demirtaş'ın kardeşi ile HDP'liler birbirine girdi!
    Orkid'den skandal reklam filmiyle ilgili açıklama!
    Orkid'den skandal reklam filmiyle ilgili açıklama!

    Günün Karikatürü

    26 Ekim 2019
    Vucic: S-400 almak istiyoruz ama buna gücümüz yok
    Vucic: S-400 almak istiyoruz ama buna gücümüz yok
    Trump'a büyük şok! ABD iç savaşa doğru sürükleniyor
    Trump'a büyük şok! ABD iç savaşa doğru sürükleniyor