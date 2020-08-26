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Spor Leicester City, Vardy ile yeni sözleşme imzaladı
Spor

Leicester City, Vardy ile yeni sözleşme imzaladı

Yeniakit Publisher
2020-08-26 14:59:51 -
Leicester City, Vardy ile yeni sözleşme imzaladı

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, golcü oyuncusu Jamie Vardy ile sözleşme yeniledi.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, 2012-13 sezonundan bu yana mavi-beyazlı formayı giyen 33 yaşındaki futbolcuyla 2023 yılına kadar sürecek yeni bir sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Attığı 23 golle geçen sezon gol kralı olan Vardy, Leicester City formasıyla 309 maçta 129 gol kaydetti.

Leicester City ile 2015-16 sezonunda Premier Lig şampiyonluğu yaşayan İngiliz futbolcu, üst üste 11 lig maçında gol atarak bu alanda Ruud van Nistelrooy'un rekorunu kırmıştı.

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