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Spor Leicester City, savunma oyuncusu Fofana'yı transfer etti
Spor

Leicester City, savunma oyuncusu Fofana'yı transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-10-02 16:30:11 -
Leicester City, savunma oyuncusu Fofana'yı transfer etti

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, Fransız savunma oyuncusu Wesley Fofana'yı renklerine bağladı.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Saint-Etienne'de forma giyen 19 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, milli oyuncular Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'i kadrosunda bulunduran Leicester City, Fofana'nın bonservisi için 35 milyon avro ödeyecek.

Fofana, Saint-Etienne formasıyla 30 karşılaşmada 2 gole imza atmıştı.

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